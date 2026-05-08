Simeone se automedicó

Hay derrotas que duelen y derrotas que, además, retratan. Lo de Simeone en semifinales de Champions pertenece a esa segunda categoría: el Atlético cayó y, de propina, vio cómo el rival le engatusó al argentino una cucharada gigantesca de su propio jarabe. Amargo, espeso, vomitivo y servido sin sedación.

El Cholo lleva años defendiendo una idea del fútbol que no pretende enamorar a nadie. El cholismo nunca quiso ganar concursos de belleza. Su religión es otra: sobrevivir. Resistir. Rascar. Arañar. Mentir y confundir el partido hasta convertirlo en una pelea callejera donde el talento se mancha de estiércol y el cronómetro se empuja con la astucia de un tahúr. Para él, el fin siempre justificó los medios. Si hay que convertir un saque de banda en una tesis doctoral de veinte minutos, se convierte. Si el partido necesita niebla moral, él la crea y él la expande con mirada inocente y sonrisa angelical.

Me decía Quim Sentís, que lo fascinante del personaje es que jamás pidió perdón por ello. Y lleva razón. Simeone es ese entrenador que te mira a los ojos mientras el balón lleva tres minutos sin jugarse y te convence de que eso también es fútbol. Como los trileros de Las Ramblas, pero sobre césped y vestido de Prada. Durante años le funcionó para competir. Nunca para ganar. Aunque el espectador neutral necesite una tila y un parte médico tras pagar 400 euros para ver noventa minutos de despejes al tercer anfiteatro y delanteros defendiendo córners como si fueran soldados aliados en las colinas de Dunkerque.

Pero el fútbol tiene a veces un sentido del humor cruel, y un desenlace perverso. Y en esa semifinal, Simeone descubrió cómo se sufren las hemorroides tras ingerir tu propia medicina. Mikel Arteta le escondió la pelota, le enfrió el partido cuando convenía, dramatizó contactos, manejó los tiempos con picardía y convirtió cada protesta en un ejercicio de ironía, mientras él reclamaba rapidez arbitral, continuidad y fluidez. Casi daban ganas de levantarse y aplaudir con las orejas. El hombre que convirtió la simulación en una disciplina olímpica, protestando porque el encuentro se interrumpía. Poesía.

Y llego el minuto 90. Agonía. Y ahí apareció la gran enseñanza del día: cuando vives permanentemente en el barro, un día, puede aparecer alguien que se revuelque mejor que tú, y lo haga, en un escenario mayúsculo y mucho más importante de los que tu utilizaste sin sentido, y para nada.

Quizá eso fuera lo más cruel para Simeone. Comprobar que tu medicina también tiene efectos secundarios en ti. Solo depende de quién la administra y quien la engulle.