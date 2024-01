De símbolo a Presidente

Juan Román Riquelme durante su partido despedida en Buenos Aires / Boca Juniors/EFE

Riquelme ya no es futbolista, es presidente. Soñó con jugar al fútbol y la vida le superó, ahora lo ha vuelto a hacer. No quería ser protagonista, solo futbolista, pero su fútbol social, propio de un chico tímido, fue la forma de aflorar un carácter antagónico a su juego. Pasó de ídolo a mito sin teatralizar su influencia, eso le permitió pelearse con el intocable Maradona, debatirse con otro mito 'bostero' como Martín Palermo, pues entre un 9 y un 10 está el origen o el final del balompié o quedarse fuera de la selección por oposición a la filosofía de Marcelo Bielsa era explicar que él no deseaba intelectualizar el fútbol.

Riquelme es Boca, como la Boca es Riquelme. Un barrio marginal bonaerense que vio como su otro equipo, River Plate, decidió emigrar del barrio para redefinirse y alejarse de su mentalidad obrera. Llegó al equipo con Macri, un capitalista antagónico a su origen que ahora fue su rival en las elecciones, pero se definió con Bilardo, su padre futbolístico. Asumirá una posición poco natural para su personalidad con un solo objetivo: defender a su club. Según sus propias palabras, había que elegir entre cuidar a los hinchas o que les robaran el corazón, allí su pasión dio un paso adelante.

Su trayectoria futbolística operó siempre en las antípodas de la demagogia, esa que ahora ha decidido cortar de raíz. Enfrentarse a la candidatura de Milei, recién presidente de la nación, un egocéntrico exagerador no era un objetivo fácil en un momento poco grato para el peronismo. Su espíritu deportivo le ha permitido ser un claro vencedor en las elecciones a la presidencia del club bonaerense, no necesitaba nada más para ser un claro vencedor. Queda por saber si su inteligencia futbolística en los despachos será mimética a la que tuvo en el césped. El que fue un bohemio en el campo debe reconvertirse en mandatario, donde no hay lugar para el anarquismo, pues la mercantilización del deporte rey juega en su contra, veremos si sus principios se mantienen intactos.

Ha defendido por activa y por pasiva que la Bombonera no se mueva, que se mantenga en el barrio de la Boca, aunque para agrandar el estadio deberá visitar uno a uno a los vecinos de las viviendas de enfrente del estadio para convencerles de vender sus propiedades y así hacer crecer la actual tribuna vertical. Le han votado gente que se ha desplazado entre 15 o 20 horas desde su casa para otorgarle su confianza, así es el fútbol en esa latitud. Argentina es un país que vive en el diván de un psicólogo lleno de filósofos y Riquelme habla desde el alma pero sin ningún atisbo de sabio. Una sociedad donde la experiencia no logra transformarse en enseñanza, espera que su maestría conduzca al club a una nueva etapa. Una nación incorregible, que destruye y construye continuamente tendrá a dos presidentes enfrentados uno a otro. La casa rosada no será xeneize, pero el escudo no se toca, dijo Riquelme.