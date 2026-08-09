El silencioso trabajo de Deco

La reunión secreta en la que Deco convenció a Rodri / Carlos Monfort

Mientras otros hablan, Deco trabaja. Mientras algunos necesitan explicar cada movimiento, el director deportivo del Barça prefiere que hablen los hechos. Y, de momento, los hechos empiezan a darle la razón.

Deco es un tipo que tiene las ideas claras. Hace unos meses me explicó por qué Julián encajaría en el Barça. Lo entendí y, desde entonces, soy de los que defienden su fichaje. Dos años antes, justo cuando aterrizó en el cargo, ya me decía que este equipo sería mucho mejor con el paso del tiempo. Su argumento era sencillo: los jóvenes todavía no habían llegado a su máximo esplendor. También acertó.

Deco habla poco. Lleva tiempo en silencio. Pero no está parado. Trabaja, negocia, escucha y espera. A veces en solitario y siempre con discreción. No necesita focos, ni titulares, ni salir cada día a explicar lo que hace. Su manera de entender el cargo es otra: hacer y callar.

Cuento esto porque el director deportivo del Barça está siendo uno de los grandes triunfadores del mercado. Y todavía quedan 21 días para cerrar operaciones.

El posible fichaje de Rodri es la mejor prueba. Desde que el centrocampista se inclinó por el Barça en lugar del Madrid, a Deco le están llegando elogios y felicitaciones por todos lados. Y si finalmente consigue cerrar la operación, habrá que reconocerle el mérito. No obstante, soy de los que piensan que las notas se ponen al final. Porque el examen todavía no ha terminado.

Si Deco consigue a Rodri, ingresa un buen puñado de millones por Ferran, Casadó, además de ahorrase la ficha de Araujo y, si encima ficha a Julián, entonces habrá que quitarse el sombrero.

Eso sí, primero toca cuadrar los números. Fichar es una cosa; inscribir, otra. Y en el Barça ya saben que la segunda parte también cuenta.

Ah, y si no llega Julián, dicen que Deco tiene un plan B...

Los culés están disfrutando de un verano que parecía diseñado para que solo Florentino pudiera triunfar. Pues no. Enfrente está Deco. Sin ruido. Sin vender humo. Sin necesidad de salir en la foto. Quizá ese sea precisamente su gran mérito.

Un apunte final para Messi. Desde SPORT queremos trasladar nuestro más sentido pésame a Leo Messi y a toda su familia por la muerte de su padre, Jorge Messi.

Jorge fue mucho más que el padre de Leo. Fue quien apostó por aquel niño cuando todavía nadie podía imaginar hasta dónde llegaría. Lo acompañó a Barcelona, lo cuidó, lo protegió, lo aconsejó y también sufrió por él, pero siempre estuvo ahí.

Aquel niño terminó siendo el mejor futbolista del mundo. Y, por encima de todo, una excelente persona. Un abrazo, Leo. Descansa en paz, Jorge.