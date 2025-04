La silenciosa agonía del Real Madrid

Los jugadores del Madrid, abatidos tras la derrota contra el Valencia en el Bernabéu / Associated Press/LaPresse / LAP

Con el Real Madrid tenemos que ser extremadamente cautos. Lo que en otro club sería una descomposición deportiva con importantes turbulencias sociales, en el club blanco es oficialmente una mala racha de un equipo que todavía está vivo en las tres competiciones. Es lo que tiene cuando lo único que cuenta es la victoria: el fracaso solo podrá certificarse empíricamente con la derrota, y mientras no llega, el entorno blanco es capaz de retorcer una realidad cada día más difícil de esconder.

Algo significa que el Valencia te gane en el Bernabéu tras 17 años sin conseguirlo y después de más de un año de no ganar ni un solo partido fuera de su estadio. Algo indica que en una semifinal de Copa el décimo clasificado de LaLiga te pinte la cara en tu casa marcándote cuatro goles y sometiéndote casi todo el partido. Algo demuestra que Ancelotti haya sido incapaz de cuajar la dupla Mbappé-Vinicius, una catástrofe de entendimiento y de juego, y que el único futbolista que sirva de parche al naufragio de su medio campo sea un veterano de guerra con la surrealista edad de 39 años. Algo debe pasar cuando el club que se nos decía que había configurado un plantillón tiene un solo jugador testimonial en la selección española, hace aguas en todas sus líneas y es dominado por casi todos sus rivales. Algo ha sucedido cuando la que debía ser tu gran estrella ha sido barrida por un chaval de tu gran rival que no tiene ni siquiera el carnet de conducir.

Por mucho que disimulen, el Madrid está realizando una temporada mediocre, y es víctima del relato impuesto oficialmente en agosto que nos quería presentar este equipo como los nuevos Globetrotters del fútbol: su pesadilla ya no es no haber podido cumplir ninguna expectativa sino haber sido futbolísticamente superado por el nuevo Barça de Flick, un guión que no entraba en ninguna quiniela.

El método madridista para superar este tremendo bache es el opuesto al del entorno barcelonista. En lugar de diagnosticar su enfermedad y hurgar en la herida, el madridismo aprieta los dientes, pasa de puntillas por el pésimo momento deportivo y espera que caiga alguna victoria del cielo ni que sea de rebote para esconder el desastre. En el Madrid, los momentos de zozobra se tapan con victorias, aunque sean con un resbalón en el punto de penalti. Tienen razón los que dicen que este equipo blanco que ahora mismo vemos arrastrándose por los campos como un ente desangelado y triste, a años luz del Barça, no estará muerto hasta que lo certifique notarialmente una derrota o una eliminación.

Quizás tengamos que ser extremadamente prudentes ahora que se ven débiles, desconcertados y sin rumbo. Pero lo que nadie puede negar, es que a principios de este abril, el Real Madrid vive una lenta y silenciosa agonía, muy convenientemente tapada, a la espera de que llegue, como cada año, otro milagro de la primavera. Estamos muy impacientes por ver qué puede suceder cuando ya no funcionen más los trucos de magia.