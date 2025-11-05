Silencio y respeto para unos, ruido y mofa para otros

Veintitrés años después, el Barça regresa a Brujas, reducto memorable para el barcelonismo. El 29 de octubre de 2002 fui testigo, sin saberlo entonces, de una página antológica. Vi debutar, con el 34, a Andrés Iniesta Luján, con golazo incluido de Juan Román Riquelme. Podré ir mil veces más, que nada ni nadie va a mejorar esa noche en el Jan Breydel. El estadio belga acoge hoy a Lamine Yamal, en la primera visita del Barça en dos décadas. No está nada mal. El genio de Mataró, en pleno pulso con la pubalgia, buscará un pasito más hacia la versión que le ha llevado al olimpo.

Desde el arranque, Flick lucha contra la desgracia: trece lesiones en tres meses. Muchas. Cuatro más que hace un año en el mismo tramo. Y la mitad de las que sufrió la plantilla -26 - en el pasado curso. En la 23-24, última con Xavi Hernández de entrenador, los percances fueron 24 en total, menos del doble que los que acumula el equipo de Hansi en 90 días. Y parece indicado recordar que en los tres primeros meses de la 22-23, la Liga de Xavi, no hubo una sola lesión trascendente. Eso son datos, no opiniones.

En cualquier alud de bajas se concentra un punto de azar. No creo que los protocolos cambien radicalmente de un año a otro. Ni antes, Julio Tous, un profesional contrastado, era un genio; ni ahora es el culpable de todo. Pero sí me pregunto dos cosas: una, ¿hay sintonía entre el cuerpo médico y el de recuperadores? El caso Gavi o el de Ferran ante Olimpiakos parece alejarnos del sí. Y dos, ¿eran Xavi y sus ayudantes unos paletos como casi se les llegó a definir? El tiempo ha demostrado que no. Pero donde a unos les protege el silencio, a otros les maltrató el ruido y hasta la mofa. Cuestionar no es cruzar la línea. Eso es otra cosa.