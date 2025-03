El silencio del Barça ante el fango blanco

Joan Laporta, Florentino Pérez y Jaume Roures en una imagen de archivo / EFE

El fango no se va a detener. Irá a más. Es importante tenerlo claro. El Real Madrid, cuyo aparato mediático no sólo le protege sino que le blanquea todo tipo de comportamientos, viene tejiendo una máxima: justificar sus propios fracasos para ensuciar, a la vez, los méritos rivales. Esto, traducido a la práctica, se resume en que si ganas títulos lo haces siendo el más grande, contra todo y contra todos; y si los pierdes es porque te esquilman los árbitros, van a por ti en una competición podrida y te trucan el calendario para que mueras en el césped.

El proceso es maquiavélico y consiste en llevar al límite varios de los viejos debates del fútbol. Por ejemplo, los árbitros. Si me perjudican - como a todos -, en lugar de quejarme - como se quejan todos -, le digo al mundo que quieren tangarme. Manipulo videos antes de los partidos y lo remato con un comunicado que plasme la corrupción. Además, les digo a los clubes que es... ¡por su bien! El calendario. Que juego partidos sin 72 horas de descanso, no lo critico. Amenazo. Directamente. “No volveremos a jugar”. Eso sí, si me interesa el Leganés a las nueve para prevenir el parón, lo mantengo aunque tenga la Real menos de tres días después. Eh, y amenazamos... “por el bien común”. De risa.

Mientras tanto, nadie habla de que el Madrid no juega un pimiento o que Lamine acecha el reinado de Mbappé. Cum laude. Si Laporta, por lo de Negreira, deslizó relaciones tocadas, si se han suspendido incluso comidas de partidos, ¿por qué calla el presidente? ¿Por qué no denuncia la jugada? ¿Le ayudó Florentino en el caso Olmo? ¿La Superliga, que casi echó a Messi del Barça, justifica tanto silencio? No. No es un vodevil fácil de entender para muchos de los socios del club.

ResponderReenviar

Añadir reacción