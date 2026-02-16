Siete blaugranas en la Sub-17: Las nuevas generaciones de La Masia no aflojan

Sergio García es el seleccionador español sub-17. Aunque sus mejores años como futbolista los vivió en el Espanyol, el del Bon Pastor se formó como jugador en La Masia.

Ha llovido mucho desde que Sergio rompía todos los registros goleadores en la cantera del Barça pero La Masia sigue siendo la referencia a nivel nacional y mundial.

En la última convocatoria de una selección tan significativa como la Sub-17 Sergio convocó a siete blaugranas y a un octavo futbolista formado en La Masia que milita en el Ajax (Eloi Gómez).

Raúl Expósito es un lateral derecho muy completo / RFEF.es

¿Llegarán todos al primer equipo del Barça? Es imposible ya que el último salto de juvenil a la élite es el más complicado pero esta estadística nos tendría que hacer pensar en que apostar por La Masia no puede ser solo producto de una necesidad económica.

Hay que seguir captando, formando y promocionando jugadores para el primer equipo sin perder la exigencia competitiva que supone jugar en el Barça. Si la quinta de Lamine es extraordinaria no lo son menos las que vienen apretando por detrás.

Sergi Mayans es un central zurdo muy prometedor / RFEF.es

En el último partido de la sub-17 España ganó a Alemania con un gol de Ebrima Tunkara, el jugador más conocido de este grupo de futbolistas excelentes. Raúl Expósito, Sergi Mayans y Jordi Pesquer son tres defensas más que interesantes pero Michal Zuk, Roberto TomásByron Mendoza y el propio Ebrima son promesas con enormes cualidades.

El gran reto del Barça es que no se produzca un tapón en el filial y el primer equipo y estos y otros jugadores sigan gozando de oportunidades.

La mayoría de la selección española sub-17 está formada por canteranos del Barça / RFEF.es

Todos no llegarán y como se suele decir todos no valen para el primer equipo pero tampoco valen todos los fichajes que son sangrantes para la economía del club y en muchas ocasiones no mejoran lo que hay.

La gran noticia es que lo que hay en casa (La Masia) es de excelente calidad y solo hay que buscar fuera aquello que no encontramos en la cantera del club.

Hay que ser muy selectivos y antes que gastarse lo que uno no tiene en productos caros y arriesgados darle una oportunidad al futbolista que crece en la mejor academia del mundo.