Opinión
Me siento fuera de lugar en mi propio club
Carta al director de Meritxell Ibáñez - Socia 76.589
Soy socia del FC Barcelona y os escribo porque me siento cada vez más fuera de lugar dentro de mi propio club. Y no lo digo para dramatizar: lo digo con tristeza y rabia contenida.
Estos últimos tiempos, ir al campo se ha convertido en un lujo. Los rangos de precios actuales —entradas, abonos, cambios de localidad, cualquier gesto— dan la sensación que el socio de toda la vida es el último de la fila. Nos dicen que “es lo que toca”, que hay que aguantar por la situación económica, pero el mensaje que recibimos está claro: si no puedes pagar, apártate.
Y después, está el ambiente. Me duele decirlo, pero cada vez veo más un estadio lleno de turistas y menos una grada que empuja. Gente haciendo videos, viniendo a “ver el Barça” como quien va a un espectáculo, y nosotros mirándonoslo como invitados. Yo quiero vivir el Barça, no solo verlo. El Barça siempre ha sido más que un club porque era de su gente, porque el estadio era nuestra casa. Ahora, muchas veces, parece un parque temático: mucha foto, mucho merchandising, y poca identidad.
El Barça es universal y esto es un orgullo. Pero si para hacer caja perdemos el socio, perdemos el alma. Y sin alma, el Barça no es el Barça.
Solo pido una cosa: que alguien lo escuche y lo ponga sobre la mesa. Porque hoy, como socia, me siento abandonada.
