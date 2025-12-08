Menos show, más flow: el Lamine que dibuja Flick

Hansi Flick sabe que Lamine Yamal sigue siendo el jugador más magnético del Barça, pero el esfuerzo del técnico alemán para equilibrar el equipo le ha llevado a centrarle en el campo y alejarlo un poco de la portería y de la banda, para que siga siendo eléctrico y decisivo pero logre que el balón circule mucho más con sus compañeros. El reto no es apagar el brillo sino canalizarlo. El técnico alemán intenta que el talento más salvaje del fútbol europeo encaje en una idea de equipo, que la fantasía se vuelva sistema sin perder su instinto.

De momento son destellos, aún no son certezas firmes pero esto pinta muy bien. Flick busca que Lamine deje de vivir pegado a la cal y empiece a aparecer por dentro, que reciba de cara y genere ventajas más allá del regate. Que su mapa de calor se vuelva coral, no caótico. Que su juego deje de ser pura chispa y se convierta en electricidad controlada. No se trata de restarle libertad, sino de darle dirección.

Lamine tiene 18 años y un margen de crecimiento inmenso. Entiende cada vez mejor cuándo acelerar, cuándo soltarla y cuándo desequilibrar. Pero su fútbol sigue siendo un ejercicio de riesgo permanente. Flick intenta reducir esa montaña rusa sin borrar el vértigo. Lo entrena en la lectura, en la pausa, en la responsabilidad de ser más que un truco de magia y ponerle en su espalda una responsabilidad de crear y generar, no sólo para él en la banda, también jugar más para todo el equipo.

“Menos show, más flow” podría ser la consigna. Menos resúmenes de jugadas mágicas en Youtube y más continuidad; menos fogonazo y más hilo conductor. Si el plan prospera, el Barça no solo tendrá a un talento irrepetible: tendrá un jugador que haga mejor a los demás. De momento, el dibujo está en marcha. Y Flick, lápiz en mano, parece decidido a que el arte de Lamine encuentre por fin su marco.

La tarea no es fácil pero para Lamine no va a ser ningún reto complicado, solo una oportunidad para aparecer más, decidir más y ser aún más influyente en el juego del Barça. Bienvenido sea este nuevo Lamine.