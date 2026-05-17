El show de Flo y Mou relaja a Laporta

En una semana en la que Joan Laporta ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano, uno puede imaginarlo relajado en la terraza de su piso de la Diagonal, moreno como Quique Guasch, con una bolsa de palomitas a cada lado, fumándose un habano y disfrutando frente al televisor del esperpéntico show protagonizado por Flo y Mou. Algo parecido a lo que confesaba sentir José María Aznar cuando observaba cómo los partidos independentistas catalanes se autodestruían entre sí.

El lamentable espectáculo protagonizado por Florentino Pérez, en dos capítulos, es un regalo inesperado para el presidente del Barça. Hacía mucho tiempo que el Madrid no proyectaba una imagen tan caótica con el presidente, su entrenador y su estrella como principales protagonistas.

Y ahora, por si faltaba poco, regresa Mourinho. El técnico portugués ya dejó en su anterior etapa escenas impropias de un entrenador de élite, como aquel lamentable episodio del dedo en el ojo a Tito Vilanova. Su vuelta confirma que el Madrid ha decidido apostar otra vez por el conflicto como fórmula para reconstruirse.

Este viernes, SPORT confirmó que el acuerdo entre Mourinho y Florentino es total y que solo falta la firma definitiva. Si no hay cambios de última hora, el anuncio podría producirse en diez días. Flo considera que Mou es el único capaz de recuperar el control del vestuario, el único dispuesto a asumir semejante desafío y, probablemente, el único que puede rescatarle de este escenario de desgaste.

Eso sí, conviene no engañarse: Mourinho llega para ganar. El juego brillante nunca ha sido su prioridad, pero construirá un equipo competitivo e incómodo para sus rivales. Y precisamente por eso, la próxima Liga promete ser más apasionante.

Adiós a Lewandowski

Robert Lewandowski ha sido un futbolista que ha priorizado la profesionalidad por encima del carisma. Su rendimiento ha sido extraordinario y ahora le honra elegir el momento adecuado para decir adiós. El Camp Nou debe despedirlo esta noche como merece una leyenda de su nivel.

Lo realmente complicado será encontrar un delantero capaz de garantizar sus goles. Sin esa cifra goleadora, competir por los títulos será mucho más difícil. Es cierto que Ferran Torres cerró la temporada a un gran nivel y que João Pedro, delantero del Chelsea, podría encajar como relevo, pero conviene no olvidar una evidencia: Lewandowski era mucho Lewandowski.