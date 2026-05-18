El show debe continuar … ¿siempre?

El Gran Premi de Catalunya de MotoGP reunió a 74.890 aficionados en las gradas. Y eso que no estaba en pista su principal reclamo, Marc Márquez, que sigue recuperándose de sus lesiones. Todos los aficionados que madrugaron un domingo para desplazarse hasta Montmeló y se armaron de paciencia ante las largas colas en los accesos, esperaban ver el mejor espectáculo.

La sprint del sábado, la más igualada de la historia, con solo 41 milésimas entre los dos primeros, Álex Márquez y Pedro Acosta, prometía emociones fuertes. Y así fue en las primeras doce vueltas frenéticas que abrieron la acción en el Circuit de Barcelona. Hasta que un terrorífico accidente lo cambió todo.

Las imágenes de la Ducati de Álex sobrevolando el asfalto, sembrando la pista de piezas que fueron impactando en algunos pilotos que le perseguían, y, sobre todo, la del ‘73’ tendido en la hierba, hicieron temer lo peor. Especialmente a los que un 3 de junio, hace ahora diez años, tuvimos la desgracia de asistir en directo a la caída mortal de Luis Salom. Por fortuna, casi milagrosamente, esta vez Álex salió bien librado. Clavícula rota y fractura cervical que llevaron al hospital al ‘Pistolas’, sin consecuencias más graves.

Bajo la premisa de que, pase lo que pase, el show debe continuar, dirección de carrera dio una nueva salida, a trece vueltas. Y en la primera tres pilotos salieron disparados a la grava, a gran velocidad, con la mala suerte de que a Johann Zarco se le enganchó la pierna izquierda en la moto de Bagnaia, que siguió girando bruscamente en el aire. Pecco se echó las manos a la cabeza, Jorge Lorenzo lo advirtió al instante en DAZN y los comisarios rodearon rápidamente al francés. Otra vez el corazón en un puño.

Cuando se anunció una tercera carrera a 12 vueltas, las caras de los pilotos en boxes eran un poema. Nadie tenía ganas de más. “A mi hijo le temblaban las piernas y no le preguntaron si quería volver a salir”, reveló el padre de Pedro Acosta. Bagnaia reconoció después que había corrido mareado por el golpe anterior: “Tuve que bajar la velocidad”. Y Di Giannantonio, que acabó ganando la carrera, no tomará parte en el test de este lunes porque sigue dolorido por el impacto de la rueda que salió despedida de la moto de Álex Márquez.

Es verdad, -lo pone en los pases que todos los periodistas firmamos al acreditarnos-, que este deporte es peligroso. Y también que, como dice Rossi, los pilotos asumen que forma parte de su profesión. El show debe continuar porque la gente, las televisiones y los promotores de los grandes premios pagan por ello. Pero en un domingo negro y en un contexto tan terrible como el que vivimos en Montmeló ¿De verdad era necesario insistir?