El show del Barça en el Mobile World Congress

Birladeanu, propietario de New Era Visionary Group / JAVI FERRÁNDIZ

El Barça Innovation Hub, todo es criticable, es un invento de Bartomeu, nacido como centro de conocimiento e innovación, tuvo como firme impulsor al más 'startapero' de su junta, Dídac Lee. De allí nace el Sports Tomorrow Congress, que ahora se organiza en el Mobile World Congress.En la edición de este año, la ponencia más esperada, no por estelar, si no por el atrevimiento burlesco del responsable del programa era: “Barça Mobile, a connection between Barça and its global fans”.

En paralelo al debut del Talent Arena, nuevo y fantástico evento para la ciudad, con ponentes como Gary Kasparov o Steve Wozniak; en el show culé, destacaba Ruslan Birladeanu. A pesar de que considero que tengo un alto nivel de conocimiento de la digitalización en el ámbito empresarial, para evitar mi sesgo sobre esta directiva, que he dejado patente en numerosas ocasiones, he interpelado a la inteligencia artificial, omnipresente en todas y cada una de las ponencias del congreso de tecnología de este año, para objetivar el análisis del personaje, su conferencia y la relación con el club.

El resumen sobre la charla de la IA es: “Birladeanu proporcionó información limitada sobre los detalles del proyecto, indicando que prefería mantener ciertos aspectos como una sorpresa, por lo que a pesar de delinear una ambiciosa visión generó profundas dudas”.

Si la consulta ChatGPT se encamina sobre la capacidad del individuo para ser un buen partner estratégico, la cosa no mejora: “Ruslan presenta aspectos controvertidos. En Moldavia, presidió una promotora inmobiliaria, que quebró en 2010, dejando a 300 afectados, así como entre 3 y 5 millones de euros desaparecidos. Nunca llegó a ser juzgado ni encarcelado. No se ha encontrado evidencia de experiencia previa significativa en el sector de las telecomunicaciones”. ¿Dudas? Lógicas.

El partner oficial de telecomunicaciones del Barça tiene pinta de chiringuito con muchos jugones a su alrededor

Siguiendo en internet, la web de New Era Visionary Group define a una compañía que tiene un proyecto disruptivo que causará sensación (¿las sorpresas?). Por su calado, intuyes que su sede puede estar en Silicon Valley, pero no, está en un pequeño pisito del barrio de Sant Andreu, con pinta de tapadera. La empresa explica en su descripción que tiene una visión de futuro que combina tecnología avanzada y soluciones digitales en los sectores del entretenimiento, el deporte y las telecomunicaciones y que bajo su liderazgo, ha forjado asociaciones clave. Por ahora, no se conoce ninguna más que la del Barça, ni tampoco ningún proyecto que sea ya una realidad.

Finalizo pidiéndole a la inteligencia digital que valore el acuerdo: “Hay razones legítimas para cuestionar tanto el origen como la capacidad de ejecución de esta asociación: sin un historial claro en telecomunicaciones, sin transparencia en la financiación y con un líder que arrastra controversias previas, es comprensible que analistas cuestionen este acuerdo”.

Pues nada, que la charla no estuviera al nivel era previsible; pero parece que ese puede ser el mal menor. Según la misma fuente parece que la misma compañía está detrás de la compra (last minute) de los asientos VIP, debe haber saltado muy rápido de las telecomunicaciones a las compras de activos con futuro (comprando a bajo precio) y con propósito (salvar la inscripción de Olmo). Esperemos que ambas operaciones no acaben en pufo, porque de entrada apestan (eso lo dice una inteligencia muy poco artificial).