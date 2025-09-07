El sexto ‘grande’ de un campeón imparable en Nueva York

AP

El título de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 ante Jannik Sinner no es solo su sexto trofeo de Grand Slam, sino el último capítulo (de momento) de una rivalidad que ya es la esencia del tenis moderno. Tres finales de Grand Slam en la misma temporada hablan por sí solas: Roland Garros, Wimbledon y ahora Nueva York. El murciano y el italiano han convertido cada gran escenario en un pulso generacional que mantiene al circuito en vilo.

En París, Alcaraz mostró músculo mental y físico para imponerse en la arcilla más exigente del mundo. Un mes después, en Londres, Sinner devolvió el golpe con un tenis preciso y elegante que le permitió conquistar su primer Wimbledon. Y en Nueva York, con la Arthur Ashe como testigo y con un 'look' rebelde, Carlos dio un nuevo paso en su meteórica carrera al levantar su sexto grande con tan solo 22 años, el segundo en este Major. La temporada ha sido un toma y daca en el que cada uno se ha llevado su premio, pero la sensación es que esto no ha hecho más que empezar.

El tenis, huérfano tras la lenta despedida de Federer, Nadal y Djokovic, necesitaba una historia de este calibre. Alcaraz y Sinner la están escribiendo a una velocidad vertiginosa. El español aporta la explosividad, la potencia y el instinto competitivo que recuerda a los grandes de siempre; el italiano, la frialdad, la técnica depurada y la constancia de quien ha madurado a la sombra de su rival. Cada enfrentamiento es un choque de estilos, de carácteres y de ambiciones.

Que en una misma temporada hayan protagonizado tres finales de Grand Slam no es un accidente: es la confirmación de que su rivalidad ya está en el centro de la élite. Si Nadal y Federer definieron una era, y Djokovic la prolongó con mano de hierro, Alcaraz y Sinner son ahora los responsables de mantener vivo el relato del tenis de leyenda. 6-4 para Carlitos en este particular duelo de Majors. Todavía lejos, pero no paran.

Este US Open quedará en los libros como el sexto grande de Alcaraz, pero sobre todo como el punto álgido de una temporada que quedará en la memoria por una rivalidad que ya late como histórica. Hay que disfrutarlos.