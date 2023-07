El sextete que nunca ganará el Madrid

El Barça es el mejor club del mundo. El más grande. Un club único. Por su trascendencia. Por sus valores. Y por su singularidad polideportiva. Que ha alcanzado esta temporada su máxima expresión con un sextete histórico. Por primera vez las seis secciones profesionales de la entidad (fútbol masculino, fútbol femenino, baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines) han conquistado la Liga al unísono. Un éxito sin precedentes solo al alcance de una entidad como la blaugrana. Este sextete no lo podrá ganar jamás el Madrid. Y eso es algo que, sin duda, debe llenar de orgullo a todos los culés. Y que el Barça debería poner en valor, justo en el momento en que se cuestiona la viabilidad económica de las secciones. El recorte en salarios en todos los equipos (a excepción del futbol femenino, la única sección autosuficiente y sostenible, ya que incluso genera beneficios), obligado por el plan de viabilidad presentado a LaLiga, ya se está cobrando víctimas ilustres, como es el caso de Mirotic o Jasikevicius en el basket.

No serán los únicos. Porque hay que reducir drásticamente (un 30 por ciento) la masa salarial de las secciones, que es de 90 millones de euros. Una cifra totalmente inasumible en las actuales circunstancias. Es evidente que prescindir de jugadores importantes puede debilitar deportivamente a estos equipos. Aunque la rebaja no afectará a todos por igual. El balonmano, por ejemplo, ha ganado 13 ligas consecutivas y por mucho que se vayan Ludovic Fábregas o Gonzalo Pérez de Vargas, el conjunto de Ortega continuará siendo muy superior a todos sus rivales en España. Otra cosa es si el Barça perderá competitividad en Europa... aunque esta temporada ‘solo’ se ha ganado un título continental: la Champions femenina . Lamentablemente, la situación financiera del club obliga a tomar decisiones dolorosas. Sobre todo si se quiere seguir potenciando el equipo de fútbol masculino, que al fin y al cabo es el motor del Barça.

De momento, se ha fichado a una estrella como Gundogan a coste cero, pero todavía no se le ha inscrito. Y tampoco ha podido hacerse oficial la incorporación de Iñigo Martínez, que también llega gratis, porque no hay ‘fair play’. Esta será la dinámica de este verano, donde el Barça perderá protagonismo en el mercado si no consigue vender a todos los cedidos (que tienen unas fichas de 51 millones de euros) y no se desprende de futbolistas con los que pueda generar negocio (como es el caso de Ansu Fati o Kessie). Las ventas serán imprescindibles para poder traer buenos futbolistas que mejoren la actual plantilla. Si no se hace, no se podrá competir en Europa.