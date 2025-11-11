Sería imperdonable no ganar la Liga a este Madrid

Por mucho que el Madrid lleve tres puntos de ventaja al Barça en la Liga y dos en la Champions, nadie en el mundo del fútbol se cree que el equipo blanco sea superior al azulgrana. No hay más que ver y analizar los partidos de uno y otro equipo.

Sí, el Barça es un coladero en defensa, ha tenido varios tropezones y uno de ellos precisamente frente al Madrid, pero todo eso no es nada comparado con la falta de sistema e ideas del equipo de Xabi Alonso.

El Barça tiene lo más importante: ¡fútbol! Las lesiones, la falta de intensidad y la táctica del fuera de juego, mal aplicada y acaso obsoleta si los rivales le han encontrado el antídoto, le han hecho mella. Pero todo es corregible porque tiene argumentos y tiene a Pedri, tiene a Fermín, tiene a Lamine, tiene a Lewandowski y pronto tendrá a Raphinha. Y, sobre todo, sabe a lo que juega.

El Madrid solo tiene a Mbappé, pero a Mbappé hay que ponerle balones y no hay nadie vestido de blanco capaz de ponérselos. Debido al inmenso error de no haber relevado a Kroos y Modric, el Madrid abusa de centros laterales, como un equipo pequeño. Le da para ir tirando justito y ganar muchas veces de penalti, pero ante rivales grandes, bien estructurados, no tiene nada que hacer.

Y a todo eso, Xabi ya está cuestionado. Vinicius se le ha subido a las barbas y caerá pronto si sigue insistiendo en hacer jugar a sus figuras como no saben y a correr como no están dispuestas a hacer. Sin ninguna duda, sería imperdonable que el Barça no ganara la Liga a este Madrid.