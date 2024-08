Sergi Roberto merece despedirse en el Camp Nou

Sergi Roberto se emociona en su despedida del Barça / FCB

Leo Messi es un hombre de pocas palabras y de escasos elogios. Sin embargo, fue el primero en mandar un afectuoso mensaje en Instagram cuando supo que Sergi Roberto abandonaba definitivamente el Barça. Por su parte, Piqué, Puyol y Xavi interrumpieron sus vacaciones para estar al lado de su amigo. Y es que Sergi Roberto es una de esas personas que se merece esto y más.

El excapitán del Barça explicó que le hubiera gustado despedirse sobre el terreno de juego, y lo merecía, pero no siempre es fácil gestionar el final de los futbolistas del Barça. Eso sí, alguien debió explicarle a Flick que Sergi era uno de los nuestros y así evitar aquella fría respuesta el día de su presentación.

No ha sido ni Messi, ni Piqué, ni Puyol ni Xavi, pero ninguno de ellos le gana en ejemplaridad. Nunca ha generado un conflicto, su comportamiento ha sido siempre modélico y se ha adaptado a todos los entrenadores al margen de los minutos que jugaba. En fin, que se va uno de los grandes que, como Messi, como capitán y como persona, también se merece un último adiós en el Camp Nou.

Inscripciones a contracorriente

El presidente Laporta y el director deportivo, Deco, trabajan intensamente para inscribir a Dani Olmo antes del partido contra el Valencia. No será fácil pues tienen que liberar masa salarial y para ellos solo hay dos soluciones: vender o dar la baja a algún futbolista. El problema, como dijo ayer Sergi Roberto, es que nadie quiere irse del Barça y menos conociendo la situación del club. Es verdad que el mercado de fichajes no se cierra hasta final de mes, pero antes el Barça disputará cuatro encuentros de Liga. O sea, doce puntos en juego que ahora pueden no tener importancia, pero al final de la Liga resultar decisivos. Veremos como transcurre la semana, pero visto lo visto en el Gamper, el equipo necesita urgentemente refuerzos.