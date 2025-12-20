¿Cuándo serán las elecciones en el Barça?

Sabemos que en 2026 habrá elecciones en el FC Barcelona, pero ignoramos cuándo exactamente. Eso sí, deben ser celebradas entre el 15 de marzo y el 15 de junio, un abanico de tres meses donde caben todas las fechas. En cuanto la Junta Directiva las anuncie (sería en febrero), los precandidatos tendrán unos 40 días para poner en marcha la maquinaria: recoger firmas, hacer campaña y proclamarse candidatos.

Los estatutos recomiendan que el día de la votación, la jornada democrática del FCB, coincida con un día de partido del primer equipo en el Estadi, si bien ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Si al que manda le interesa, miel sobre hojuelas, de lo contrario ocurrirá como con la Asamblea de Compromisarios: me paso por el Arco del Triunfo la palabra dada y las recomendaciones estatutarias.

No hace falta ser muy avezado para afirmar que Joan Laporta quiere hacer las elecciones con el mejor escenario deportivo posible, con el Barça en disposición de ganar todos los títulos.

La fecha que suena con más fuerza ahora mismo dentro del club es la del segundo fin de semana de abril, el sábado 11 o el domingo 12, cuando el RCD Espanyol debe visitar el Camp Nou. Por delante y por detrás el Barça juega en Madrid, ante el Atlético primero y después frente al Getafe.

En esa época, el Barça debería estar disputando los cuartos de final de la Champions League, aunque la vuelta de esa eliminatoria sería días después del duelo ante el Espanyol. Igualmente, en ese periodo del mes de abril se sabrá si el equipo azulgrana está clasificado para la final de la Copa del Rey, que se disputará el 25 de abril.

De facto, hace semanas que estamos en pleno proceso electoral. Todos los precandidatos conocidos ya se han presentado en sociedad: Víctor Font, Joan Camprubí, Xavier Vilajoana y Marc Ciria... además de Joan Laporta, claro, que como presidente del FCB lleva tiempo multiplicando sus apariciones en radio, televisión, prensa y diferentes actos.

Tiempo habrá de hablar de cada uno de ellos y de sus programas electorales en profundidad, si han de ir juntos o cada uno por su lado, si alguno tiene posibilidades de arrebatarle la presidencia a Joan Laporta o no. Hoy, lo que sí sé es que hay un denominador común entre los cuatro aspirantes, una cosa que les une: la denuncia pública en el trato que está recibiendo el socio por parte de la junta directiva del FCB.

Cuando cuatro personas diferentes coinciden en el diagnóstico (el tema deportivo y económico lo dejamos para otro día), es que algo pasa y que el problema es auténtico y real, no inventado o electoralista.

Hace años que vengo diciendo que el gran lunar de esta junta directiva es su distanciamiento con los propietarios del club, por las formas y por el fondo. La desinversión en el área social ha terminado por pasarle factura, como se vio el día del Alavés. Favorecer a los turistas y bolsillos adinerados ayudará a la economía del club, sí, pero solivianta a los socios que pasan a ser plato de segunda mesa. Por no hablar de la gestión con la Confederación Mundial de Peñas (se están incumpliendo los estatutos y no pasa nada...) y con la Grada de Animación, cuyos miembros están de uñas después de su encuentro con Elena Fort.

Por cierto, ¿cuándo hará público el club el precio de los abonos para la próxima temporada? Ahh...