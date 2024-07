¡No será apto para menores!

Nico Williams y Lamine Yamal / Rolf Vennenbernd/dpa

Esto ya no hay quién los pare. Cada día están más maduros los contactos, las negociaciones y las complicidades para que dos diablillos de la pelota, coincidan en el cielo que representará el rutilante Spotify Camp Nou para liar la de Dios.

Lamine Yamal y Nico Williams, Nico Williams y Lamine Yamal se han encontrado y no tienen ninguna intención de soltarse de la mano, esas manos que se pasan el día jugueteando entre estrellas del fútbol, referentes del balón, profesionales de la prensa y promotores del negocio y el espectáculo.

Por separado, son más que interesantes, lo sabe y lo sabía todo el mundo. Lo que esta Eurocopa ha destapado, es que juntos son y pueden seguir siendo una máquina no perfecta, pero sí única para eclipsar la capital del reino y destrozar rivales, objetivos y mercados.

Juntos representan la frescura, la simpatía, la disrupción y el éxito. Juntos encandilan, divierten, transgreden y sorprenden hasta el punto de que no es que puedan ser una bocanada imparable de ilusión… Es que ya lo son. Todo el mundo los mira y los admira, los contempla, y de la noche a la mañana han irrumpido como un dúo inseparable en fondo y forma, como esa pareja que resultaría un pecado sacrílego e imperdonable, separar o distanciar.

Dos gamberros del balón

Van a divertir como Marty McFly y Doc Brown en 'Regreso al futuro', porque ya lo representan. Va a ser letales como Will Smith y Tommy Lee Jones en 'Men in black', porque el color de su piel ya proyecta perfección. Van a dar realmente pánico, mucho más que Mel Gibson y Danny Glover, cuando, sonrientes, decidan derribar barreras… ¿Se les ocurre una 'Arma letal' mayor? Van a sintonizar y congeniar hasta convertirse en uno solo, y, o mucho me equivoco, o tenemos delante nuestro dos amigos que, al margen de su origen familiar o procedencia, van a alcanzar una armonía en clave culé que ya ni recordamos.

No los separen. No lo hagan por favor. El Barça va a dejar la vida en conseguirlo, y ellos lo saben ya, y les aseguro que en poco tiempo nos preguntaremos cómo fue posible que estos dos gamberros del balón hecho perfección, estos dos niños, apoderados y descarados, llegaran a no jugar juntos…

Lamine Yamal y Nico Williams, Nico Williams y Lamine Yamal se han encontrado para fusionarse.

Poderosos e invencibles como Han Solo y Chewbacca

Divertidos e inseparables como Woody y Buzz Lightyear

Apaguen las luces, comienza el espectáculo.