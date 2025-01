Ser del Barça és…

EFE

Les imagino mientras leen el titular. Y casi oigo a muchos de ustedes cantar el “ohleléee, ohlalàaaaa!” Y finalizar, casi con el corazón encogido, “és el millor que hi ha” (es lo mejor que hay). A 7 de enero, a media tarde que escribo este artículo, Joan Laporta y su Junta Directiva tienen al barcelonismo sumido en la preocupación, haciéndose decenas de preguntas y, lo que es peor, lamentándose de la imagen que está dando el Barça en las últimas semanas.

Por desgracia, no es un sentimiento nuevo. El propio Laporta seguro que recuerda la moción de censura que vivió en sus carnes y la que interpuso él mismo contra Josep Lluís Núñez. Tiempos revueltos que trajeron consecuencias, del mismo modo que la inaceptable situación que se vive ahora debería provocarlas. En paralelo, el primer equipo profesional masculino se enfrenta hoy a un Athletic que se frota las manos ante semejante situación. Primero, por el ánimo ‘tocado’ de los rivales, que viven con inquietud, incomodidad y profunda sorpresa semejante ‘affaire’. Segundo, vengarse del verano que les han dado Laporta y Deco queriéndose llevar a Nico Williams.

Hoy son muchos los que recuerdan que el chaval, aconsejado por su agente y su entorno, no acabó de fiarse y temió fichar y no ser inscrito. La suerte del FC Barcelona es que Dani Olmo es más culer que el escudo y la ilusión de su vida es triunfar en el club de sus amores. Si la esperanza es lo último que se pierde, la del barcelonismo entra en tiempo de descuento y la del de Terrassa, también. La memoria también nos traslada a un Ernesto Valverde que hoy, hace cinco años, fue cesado tras perder ante el Atlético de Madrid en este mismo lugar.

En la actualidad, vive mucho más tranquilo en su tierra pero no pierde detalle, me consta, de lo que sucede en Can Barça. Seguro que hoy abrazará a Hansi Flick, se pondrá en su pellejo y pensará que él sigue teniendo a Nico y su compañero de profesión no puede alinear a sus fichajes de verano. Ver para creer.

A tierras árabes también se ha desplazado el presidente, que sigue en silencio a la espera de la resolución de esa cautelarísima que acabará convirtiéndose en cautelar y alargará la agonía quince días más. Mientras calla, otros alzan la voz. Opositores y aficionados le recuerdan todo lo prometido, lo mentido y lo no cumplido. Desde arreglar la situación de Messi con un asado -otro que hace dos años no se fió de Laporta y optó por irse a Miami- pasando por el estreno del Nou Camp Nou a finales de diciembre (ya veremos si se juega allí el Gamper), el “no hemos llegado al 1-1 porque no hemos querido” o lo de vender palcos a fondos de Qatar y/o Dubai cuando criticó en su día a Rosell por hacer lo propio con la camiseta.

También se preguntan por la necesidad de contar con un comisionista para cerrar el contrato de Nike, empresa con la que el club ya llevaba muchos años trabajando, y otras operaciones no demasiado claras que poco o nada se han explicado. Porque ‘ser del Barça és el millor que hi ha’ pero ‘al soci no se’l pot enganyar’.