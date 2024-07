¿Tiene sentido una pretemporada como esta?

Flick, a su llegada a Orlando para la pretemporada del Barça / Valentí Enrich

Se supone que la razón de ser de las pretemporadas es preparar físicamente a los jugadores, cargarles de combustible para que aguanten toda la temporada, probar y trabajar distintos esquemas tácticos, adaptar y asimilar conceptos nuevos, compenetrar a los futbolistas y todo eso, de forma muy especial, si el entrenador es nuevo, como es el caso. Pero a menos de tres semanas para que empiece la Liga, Flick todavía no ha podido trabajar con Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres, Cubarsí, Fermín, Araujo y De Jong, y justo ahora empieza con Koundé, Gündogan y Raphinha.

A todo eso, ni fichajes ni traspasos. La mitad de los jugadores que se lleva a la gira no estarán con él durante la competición. Bueno, pues en estas condiciones se enfrentará el Barça al City, Madrid y Milan, que tampoco están mucho mejor. ¿Tiene sentido recorrer tantos kilómetros para que las canteras de estos equipos jueguen entre sí?

Algunos dirán que mientras haya alguien que pague, sí. Pero lo que se demuestra año tras año es que el que lo acaba pagando con lesiones infinitas es el Barça. En fin, tenemos el fútbol que tenemos, con más partidos que entrenamientos y calendarios y vacaciones delirantes, pero, en cualquier caso, me resisto a que los jóvenes no sepan que hubo un tiempo en que el Barça, a estas alturas del verano, lo tenía TODO fichado, que el entrenador, nuevo o no, les tenía a TODOS concentrados en Papendal o Andorra y que en cuanto empezaban los torneos de verano se podía probar con un mínimo de sentido competitivo lo que antes se había trabajado.

Otros tiempos, vale. Pero no sé si mejores.