¿Qué sentido tiene el basquet?

La sección de baloncesto del FC Barcelona ha cerrado otra temporada sin títulos y volverá a sufrir un descalabro. Los responsables del club ya han empezado el borrón y cuenta nueva. El número de bajas más o menos confirmadas supera ya la decena, entre jugadores y personal técnico.

Cada día podemos leer nombres de quienes quizás vengan a sustituirlos. Todos no cabrán, pero alguno de los que se han publicado, probablemente encontrarán taquilla libre. Ya lo oiremos decir. Aho-ra: lo que me pregunto no es qué modelo de sección está detrás de este volver a empezar continuo, como una broma infinita, sino qué sentido tiene mantener un equipo de baloncesto con esta forma de hacer.

El baloncesto del FC Barcelona parece una franquicia, con jugadores que van y vienen y que tanto podrían vestir la camiseta azulgrana como una blanca, gris, naranja o a rayas, y que a duras penas sabrán en qué ciudad se encuentran. Ya entiendo las dificultades del baloncesto europeo, convertido en un mercado secundario de la NBA y las ligas universitarias estadounidenses, y la consecuencia que esta dependencia ocasiona a clubes como el FC Barcelona, en forma de escape de talentos de la base y volatilidad en la primera plantilla.

Sin embargo, por estas razones precisamente, el propósito y los esfuerzos de los responsables del club y la sección deberían encaminarse a encontrar la estabilidad que desde hace años no tiene porque el único objetivo es volver a ganar.

Y parece extraño la insistencia en este error porque el barcelonismo ha demostrado ampliamente que no le basta con ganar. Quiere sentirse identificado con sus jugadores, el equipo y un modelo de juego propio. Y ahora no tiene ninguno de estos elementos en la sección de baloncesto. Mientras éste no sea el rumbo a seguir, el Barça de baloncesto seguirá siendo una especie de franquicia a la deriva.