Mi sensación es que el club se ha empobrecido

Carta al director de Jordi Pascual - Socio 16.853

Joan Laporta y Javier Tebas durante un acto de LaLiga

Joan Laporta y Javier Tebas durante un acto de LaLiga / EFE

Os escribo con una preocupación que cada vez compartimos más socios (sobre todo los más veteranos): no nos enteramos de nada. Las famosas “palancas” y la sensación de empobrecimiento del club nos tienen desorientados. Nos vendieron que eran una solución para volver a competir al máximo nivel, pero lo que vivimos es una especie de supervivencia permanente.

Siempre nos salva La Masia. Es lo que sostiene al equipo: jugadores jóvenes, ilusión, talento real. Pero es triste no poder ayudarles haciendo lo que hemos hecho toda la vida: planificar, fichar bien y competir en el mercado con los mejores. ¿Cuántos años hace que no podemos optar a fichar a los mejores de cada verano? ¿Cuántos? Y no hablo de nombres concretos, es que el Barça ya ni siquiera entra a competir.

Lo peor es la imagen. Cada verano lo mismo: inscribir o no inscribir, límites, fair play, carreras de última hora... Y mientras tanto, el proyecto deportivo parece que no termina de consolidarse: tres entrenadores en cinco años no es normal para un club como el Barça. Eso no es estabilidad.

Entiendo que la situación venía muy mal, y nadie niega la herencia. Pero lo que preocupa es que estamos vendiendo futuro para pagar presente y, aun así, seguimos ahogados. Si esto no es empobrecer el club, ¿qué es? El Barça no puede vivir eternamente de vender partes de sí mismo y esperar que la Masia lo arregle todo. Solo pido más transparencia.

