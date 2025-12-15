Señor Pérez: Lo más grave que ha pasado en el fútbol español fueron 40 años de dictadura...

El presidente del Real Madrid lo ha vuelto a hacer. Tienen a Negreira en la boca más que cualquier otra palabra y aunque la tentación de callar y dejar que hagan el ridículo es tentadora es hora de hablar claro. Florentino Pérez ha vuelto a asegurar en la comida navideña con la prensa que el caso Negreira es lo más grave que ha sucedido en la historia del fútbol español. El veterano presidente blanco sabe que este discurso va a ser multiplicado por sus potentes altavoces mediáticos y es por ello que en Barcelona hay que decir sin miedo las cosas como son.

El señor Florentino Pérez no podría ser nunca historiador porque hay períodos que prefiere obviar o que no conococe tal y como se produjeron. Habiendo sufrido este país, y por consecuencia el fútbol, una dictadura como la de Francisco Franco durante casi cuatro décadas situar otros casos como más graves es muy significativo pero a su vez perverso.

Franco y Bernabéu dieron alas al Real Madrid / Archivo

No es casual que en las últimas dos décadas las urnas hayan brillado por su ausencia en el seno del Real Madrid. La democracia es votar y elegir a tus representantes pero sobretodo es funcionar con respeto a la libertad y a puntos de vista diferentes y durante el franquismo eso evidentemente no era posible. Bajo el mandato del presidente al que el club blanco da su nombre al Estadio, el Real Madrid era el representante de España a todos los efectos.

Y así, el caso Di Stéfano supuso un robo descarado al Barça con la mano indisimulada del régimen. Había que apoyar al Real Madrid y sobre todo atacar a un Barça posicionado con el catalanismo y la democracia. Y no solo clubs como el Barça estaban intervenidos y perseguidos sino que entidades como el Real Madrid fueron apoyadas y favorecidas en la mayoría de decisiones gubernamentales.

Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid entre 1943 y 1978 / Archivo

Antes de Negreira, Pepe Plaza sí que era el dueño absoluto del arbitraje español y tanto él como sus predecesores tenían evidentes vínculos con el Real Madrid. Los casos de Ortiz de Mendibil, Guruceta y tantos y tantos otros no cabrían ni en mil horas de programación de una televisión rigurosa.

El barcelonismo acepta que las directivas del Barça se equivocaron en su manera de proceder en el caso Negreira pero lo que hicieron fue para intentar compensar un contexdto hostil de poder absoluto durante décadas del club blanco.

José Plaza Pedraz fue presidente del Colegio Nacional de Árbitros / EFE

El Real Madrid está intentando blanquear su pasado de poder total en las instituciones alargando un tema que ya determinará la justicia cual es su alcance real. Cuando haya sentencia habrá que valorarlo pero no se puede permitir alargar más este mensaje histórico falso.

Que el Real Madrid quiera pasar como víctima es cómico y que se olvide de un plumazo una historia negra es de risa. Cada vez hay más personas del entorno blanco poco amigas de la democracia que deslizan que Franco ayudó al Barça. Este relato alejado de cualquier rigor está dañando la imagen del Barça hasta un punto que hay que decir basta e inmtentar ser honestos.

Di Stéfano pasó del Barça al Real Madrid con una intervención del régimen decisiva / Archivo

El cántico 'así,así gana el Madrid' no surgió en Barcelona, fue un cántico que era un clamor en la mayoría de ciudades en las que el Real Madrid tenía siempre al poder del estado a su favor. El caso Negreira debe resolverse en los tribunales pero lo que no hay que aceptar más es que se tergiverse la historia.

El Real Madrid ha dominado y manejado las instituciones futbolísticas a lo largo de la historia y querer hacer pasar el episodio Negreira como lo más grave que ha sucedido en la historia es algo que no tiene ni pies ni cabeza.

¡Se cumplen 50 años del escandaloso penalti de Guruceta! / Archivo

El Real Madrid fue el club más beneficiado por el franquismo y el caso Di Stéfano es un ejemplo mayúsculo pero no es el único. Con la excusa de que el Barça era un club llorón y perdedor se borraron todas las protestas y luchas que desde Barcelona se llevaron a cabo en este sentido.

Ahora el relato oficial no condena en cambio que a través de RMTV el club blanco haya creado una maquinaria de lloros que ha dejado en anécdota la supuesta visión perdedora del barcelonismo por denunciar el trato de favor al Real Madrid.

Florentino Pérez cargó por el caso Negreira / EFE

Los que respondan a este artículo hablando de que les Corts fue recalificado por el franquismo y que el Barça condecoró a Franco simplememnte les pediría dos cosas, que entiendan lo que era una dictadura fascista y lo que apretaba a un club como el Barça considerado 'rojo y separatista' y que se lean el excelente libro de Xavier García Luque y Jordi Finestres, El Barça segrestat.

Después de estar bien informados, opinen. Antes no caigan en repetir bulos y fake-news de los que tienen alergia a las urnas.