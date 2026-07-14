Semifinales soñadas

Demasiada selección, mucho partido y, al final, el cuadro nos ha llevado a las semifinales que la memoria del fútbol nos podía dictar: Francia, España, Argentina e Inglaterra no son solo las cuatro supervivientes, hoy son cuatro maneras de entender el juego y cuatro estrellas que las explican: Mbappé, Lamine, Messi y Kane.

Francia merece estar porque ha convertido la abundancia en método. Tiene tantos futbolistas que podría presentar dos selecciones, pero su secreto consiste en no confundirse. No necesita dominar cada minuto: le basta con dominar el decisivo. Es potencia, oficio y frialdad imperial. Sabe que Mbappé encontrará una autopista donde los demás solo ven tráfico, se ha sacado de la chistera al jugador más en forma del año futbolístico que acaba, Olise, y tiene al último balón de oro, Dembélé.

España está porque ha vuelto a hacer del balón una idea y no un oficio. Ya no toca para conservar una herencia, sino para someter al rival vocacionalmente. Tiene centrocampistas que piensan y centrales que mandan. Y tiene a Lamine, que juega con la insolencia de quien todavía no ha aprendido que es el miedo. A su edad, otros piden permiso; él pide la pelota.

Argentina merece estar porque los campeones también tienen derecho a resistirse. Compite como si cada partido fuera una deuda histórica, porque de historia y deuda el país sabe suficiente. Alrededor de Messi ha construido una hermandad. Leo ya no corre para llegar a todos los lugares: espera donde acabará llegando el partido. Su fútbol se ha vuelto más lento y, por eso, más sabio. Argentina juega por él, para él, pero también como él: interpreta y golpea. Ha dejado atrás la duda de Qatar.

Inglaterra está porque nunca tuvo tantos argumentos y tan pocas excusas. Su ostentosa Premier parecía una renuncia a la selección. Durante décadas inventó el fútbol para que otros lo explicaran mejor. Ahora posee talento, físico y un delantero exiliado como Kane, que no solo remata: ordena, baja, se asocia y, siempre, aparece. Es un nueve con alma de mediocampista. Inglaterra aún lucha contra su ansiedad y su afición, pero en este mundial la historia aún no le ha aplastado.

Brasil y Alemania también podrían haber ocupado este momento, por legado y materia prima, pero ya no basta con la camiseta. Brasil puede tener al seleccionador más caro y parecer cada vez más pobre. Tiene jugadores extraordinarios, pero le falta aquello que no cotiza: una idea reconocible de lo que siempre fue. El país del fútbol se ha llenado de nombres globales y ha ido perdiendo el "jogo bonito". Cuando una selección deja de parecerse a su país, el escudo pesa más que el juego. Alemania ha dejado de ser aquella certeza que inspiró a Lineker: jugaban once contra once y, al final, ellos ganaban. Hoy ha perdido el temor que provocaba su presencia. Antes llegaba para discutir el título; ahora, en el diván, se discute a sí misma.

Por todo eso son unas semifinales soñadas. Francia es poder. España, credibilidad. Argentina, fe. Inglaterra, redención. Quedan dos partidos, cualquier vencedor es posible.