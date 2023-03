Dos semanas para decidir LaLiga

Tengo la intuición de que en las próximas dos semanas puede quedar decidida LaLiga. Son dos partidos: la salida a San Mamés, siempre exigente y que el Barça deberá leer bien para competir mejor, y la visita del Real Madrid al Spotify Camp Nou, una final con la posibilidad incluso de superar el ‘goal-average’ a los de Ancelotti.

Mantener estos nueve puntos de diferencia o aumentarlos, sería un golpe definitivo a los blancos porque estaríamos hablando de tres partidos de diferencia con doce jornadas por disputarse, una renta concluyente. No solo por las matemáticas, sino por la sensación de solidez que ha exhibido el Barça en todo el campeonato, una firmeza y consistencia enormes. De hecho, los partidos que no ha ganado pueden contarse con los dedos de una mano y sobran (dos derrotas y dos empates). Pero vayamos por partes.

Antes de viajar a San Mamés y recibir al Real Madrid, las semanas son limpias, algo vital. La eliminación en la Europa League no es una buena noticia, pero es obvio que te permite preparar con más tranquilidad estas dos finales. Además, la plantilla irá recuperando lesionados, jugadores importantes que no han estado en los últimos partidos y que, pese a ello, los de Xavi han ganado. Por la mínima, pero con la portería a cero.

La unidad B quizás no tiene el talento de los ahora ausentes, pero aporta un trabajo y una competitividad muy importantes. Los Kessie, Marcos Alonso, Ferran… No son titulares indiscutibles, pero cuando les ha tocado arrimar el hombro, están sacando los partidos adelante y el equipo no se resiente. El ejercicio de supervivencia está siendo loable por parte del Barça y, al otro lado, tampoco es que los blancos vayan sobrados. En las últimas semanas, de hecho, una de las pocas buenas noticias fue la goleada en Liverpool. Esa victoria les permite agarrarse al clavo ardiendo, como suele ser habitual, de la Champions, pero para nada los de Ancelotti están para tirar cohetes. Así que, si el Barça es capaz de mantener esta renta y ellos pasan a cuartos de final, van a centrarse al cien por cien en Europa, lo que colocaría una alfombra roja a los blaugrana para ir superando jornadas y sin notar la presión del rival. Hablo, por supuesto, de LaLiga porque, estoy convencido, en la vuelta de la Copa serán peligrosísimos. Es otro escenario y así hay que verlo, aunque la irregularidad en el torneo de la regularidad le está pesando tanto que el Barça lo tiene todo en su mano para, en dos semanas, dejar el título visto para sentencia.