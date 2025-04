Una semana santa para enmarcar

Vinicius, Mbappé y Bellingham se quedan sin opciones para el Balón de Oro / Agencias

Os digo una cosa: celebro haber crecido en una cultura donde el juego va por delante del resultado. Nos ayuda a analizar desde lo tangible y a ser comedidos, cuando toca. Pongo un ejemplo. Si el Arsenal borrara del mapa al Barça con un 5-1, haríamos una crítica futbolística implacable y, desde luego, no nos sacaríamos de la manga un posible triplete sin Champions. Ese es el penúltimo "hit" que ha irrumpido en la capital. “El Madrid también cree: Liga, Copa y Mundial de Clubes”, se escuchó esta semana en la capital. Pero lo divertido de todo esto es que una gran parte del madridismo compra el chiste. Y claro, tengo que destornillarme. Porque no. No habrá ni septete, ni sextete, ni, por supuesto, triplete. Liga, Copa y Champions, ese es el trébol de toda la vida en el fútbol. El Barça tiene dos y busca el tercero. El Madrid, cero.

Otro filón. La remontada. Colgado en Catalunya el cartel de “no habrá palomitas hasta el año que viene”. Se agotaron. Debo decir que no imaginé la dimensión del varapalo, pero tener que oír, tras el 3-0 en Londres, que un equipo sin alma, sin táctica y sin liderazgo iba a reducir al Arsenal sólo por su historia, resultó casi grotesco. Vi al barcelonismo agitarse con una vuelta ante el Inter de Mou o ante el Chelsea de Di Matteo. Era el Barça de Messi en estado puro. Ante el Bayern en 2013 o ante la Juve en 2016 ya no fue lo mismo. El Barça no iba redondo. Se sabía. Nadie anticipó escenarios ridículos. El último gag es que Flick, líder en liga y en semis ante el Inter, llega a la final con dudas y Ancelotti recuperado tras la “mejor media hora del año” ante los suplentes del Athletic. No sé que ocurrirá, pero ni la entrada más cara de La Cartuja pagará el placer de ver las caras. Las caras, Juan, las caras.