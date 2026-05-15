'Semana horribilis' del madridismo

No recuerdo una rueda de prensa que haya suscitado tanta unanimidad como la de esta semana del presidente del Real Madrid. En cuestión de minutos, las redes y los medios la han calificado de patética. La imagen del presidente Pérez fue el reflejo de lo que está pasando estos días en su entidad. Una 'semana horribilis' en la que el nerviosismo exhibido durante su comparecencia da muestra del desbarajuste al que se ha llegado.

La perplejidad con la que nos dejó a todos no vino solamente por su discurso deslavazado y sin una línea clara, sino porque después de once años sin dirigirse en público, después de dos temporadas sin ganar un solo título, después de haberse gastado una millonada en los mejores jugadores del mundo y de presumir de señorío, nos anuncia que se da de baja del diario ABC, que si no fuera por los árbitros el Madrid hubiera ganado siete ligas más, que la culpa de todo es de la prensa antimadridista por criticar al equipo, que a él no se le puede reprochar nada porque es el mejor presidente de España y el empresario más exitoso, etcétera.

Florentino, al que teníamos por el hombre de hielo, por un presidente ante todo cerebral y reposado, se descubrió el martes como un aficionado de barra de bar, egocéntrico, machista y desde luego muy inseguro.

Anunció unas elecciones que no ha pedido nadie, simplemente para sentirse reforzado frente a una oposición inexistente que muy probablemente se verá incapaz en pocos meses de armar una propuesta con posibilidades.

Está claro que Florentino, con esa decisión y su discurso deshilvanado, persigue crear una cortina de humo que tape sus vergüenzas, y es muy probable que muchos socios piquen el anzuelo, le secunden y sigan a pies juntillas al amado líder.

También ha prometido denunciar ante la UEFA el caso Negreira; bien, la justicia la queremos todos, incluso los culers, eso sí, siempre y cuando se pueda demostrar todo lo que se le acusa al FC Barcelona, algo que de momento nadie ha podido hacer.

Se vienen días muy interesantes, así que agarremos las palomitas y dispongámonos a ver que será lo siguiente.