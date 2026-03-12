Semana azulgrana con doble campo de minas

El delantero del Barcelona Lamine Yamal y el entrenador del Barcelona Hans-Dieter Flick, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal / Alejandro Garcia / EFE

El Barça comprobó el martes el auténtico campo de minas que supone ir a jugar un partido de fútbol a Inglaterra. El Newcastle, doceavo clasificado de la Premier, puso contra las cuerdas al Barça de Flick. En su Liga apenas ha ganado 11 de los 29 partidos pero la actuación de sus futbolistas pone otra vez de relieve que las plantillas de los clubes ingleses son un fiel reflejo de la organización del campeonato, por supuesto, mucho mejor que el de Javier Tebas. Cualquier equipo, cualquiera de verdad, el último incluido, puede ganar al primero de la clasificación que, en este momento, es el Arsenal y que tiene, porcentualmente hablando, el peor registro de puntos de los líderes de las cinco grandes ligas europeas.

El Barça sufrió en St. James's Park porque el Newcastle, como el resto de los clubes de esa Liga, están acostumbrados a tener que competir sin reservas los 90 minutos de cada partido. El ritmo es superior y, además, el especial cariño del técnico Eddie Howe por el juego directo complicó muchísimo el fútbol del Barça, que no podía presionar ante los pelotazos desde atrás y tenía muchas dificultades para su salida habitual.

No es normal perder tantos balones ni ver tan desdibujados a Bernal, Pedri y Fermín, los centrocampistas azulgrana. Y ya se sabe, sin juego el Barça se encalla. El empate final fue, quizás, la mejor noticia de la noche. El partido del martes fue de alto crecimiento para los jóvenes jugadores del Barça. No hay ningún equipo de la Liga española con las características del Newcastle así que a Flick y a su baby-equipo les toca ponerse las pilas y aprender rápido. El partido de vuelta no va a ser sencillo pero es evidente que jugar en el Camp Nou es otra cosa.

Dos conclusiones más para finalizar: la Masía sigue estando ahí, preparada para salir al rescate. El debut de Xavi Espart -18 años, en el club desde que tenia siete- es esperanzador para un equipo que se ha quedado sin laterales. Bravo, también, por la valentia de Flick. La segunda consideración, aún teniendo en alta consideración el plantel, es necesario recuperar efectivos lo más rápido posible y, de paso, repasar algunos protocolos actuales que tal vez no han acabado de funcionar correctamente.

El segundo campo de minas, si me lo permiten, son las elecciones. Siento discrepar pero desde esta tribuna se valoran los ismos. Es evidente que cualquier socio que se presenta a las elecciones del Barça es culé pero a partir de este sentimiento básico es lógico-y, por supuesto, lícito- observar diferencias en la gestión.

Discrepar y debatir comporta progreso, y de eso se trata. Otra cosa es llevar la discusión al barro, a la mentira o al populismo. Lamentablemente, en este sentido, parece que la guerra está perdida. El tramo final de la campaña ha entrado claramente en el terreno del todo vale, y es una pena. Nos queda el debate de hoy en TV3 y los últimos triples desde medio campo y a la desesperada para el día de mañana. Los socios y socias decidirán su presidente el domingo.