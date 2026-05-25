La selección española le debe mucho a Hansi Flick...y muy poco a Florentino

Es evidente que algo se está haciendo muy bien en el Barça de Hansi Flick para que la convocatoria de la selección española para el Mundial esté plagada de futbolistas blaugrana. El proyecto del técnico alemán y su apuesta desenfadada por los jóvenes de la casa es un auténtico regalo para la Federación española porque le nutre de jugadores muy importantes y con experiencia internacional en duelos de máximo nivel. Un seguro de vida para el presente y futuro de La Roja, que contrasta con la nula convocatoria de jugadores del Madrid con España. Florentino Pérez nunca ha confiado en La Fábrica y hasta cuesta ver a un solo jugador nacional sobre el terreno de juego. Así le ha ido a unos y otros, aunque parece que en el Bernabéu no aprenden y solo saben quejarse cuando los hechos son consumados. Poco o nada ha gustado en el Madrid esta lista de De la Fuente.

La sociedad selección-Barça siempre es sinónimo de buenas noticias. Porque los grandes éxitos recientes de La Roja han sucedido cuando el seleccionador de turno ha apostado por el Barça. Ya pasó en la época de Pep Guardiola y ahora se está reafirmando en la era Flick. Se trata de futbolistas de primerísimo nivel, que llevan años jugando juntos y se conocen, que están acostumbrados a dominar y a ganar y que prácticamente lo hacen todo de memoria.

Luis de la Fuente ha entendido que la competitividad viste ahora de blaugrana y por eso ha llegado un premio que, seguramente, le da muchísima más fiabilidad que a cualquier otra selección. Muchos de ellos serán titulares en este equipo e, incluso, la gran estrella, el líder del equipo será también blaugrana: Lamine Yamal. Y, por eso, tampoco ha sido nada extraño que jugadores con pocos minutos como Gavi hayan tenido el premio, que la polivalencia de Eric Garcia se haya colado en el último momento o que Joan Garcia sea ya uno de los tres porteros de la selección con toda justicia con el temporadón que han hecho.

Un Mundial siempre es complicado, intenso e imprevisible. Y más con los problemas físicos con los que llegan algunos futbolistas. Pero el primer gol lo ha marcado Luis de la Fuente con su apuesta por el Barça, equipo que vuelve a maravillar en Europa por su fútbol y proyección. Habrá que ver cómo se comporta ahora parte del entorno de la capital si las cosas acaban torciéndose. Por el momento, solo pueden callar porque es eviente que La Roja, hoy por hoy, solo puede vivir del Barça