La selección es un equipo

“Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”, decía Di Stefano, toda una estrella del fútbol. El Mundial que está realizando la selección española solo puede catalogarse de sobresaliente. Ha ido evolucionando y progresando, de menos a más, tras el dubitativo arranque frente a Cabo Verde. Ha sido hasta el momento y sin discusión la mejor selección del torneo tras eliminar a la gran favorita Francia y desde luego, la más sólida del campeonato al haber encajado solo un gol en siete partidos, que se dice pronto habiéndose enfrentado a las selecciones que se ha medido como Francia, Portugal, Bélgica o Uruguay. ! Un gol en siete partidos! Parece increíble en estos tiempos.

Y no es casualidad. Esta selección que engancha, seduce y enamora a casi todos lleva construyéndose un tiempo. Ya ganó la Eurocopa de los extremos con un Lamine Yamal y Nico Williams portentosos y ahora busca su consagración en la élite mundial tras 38 partidos consecutivos sin perder. Un equipo camino de la leyenda y de la eternidad.

Pero sobre todo es eso, equipo. Lo más difícil para un seleccionador es armar un bloque, convertir jugadores de distintos perfiles, equipos , incluso culturas futbolísticas diferentes en un auténtico equipo con tan poco tiempo de preparación. Y Luis De La Fuente y esta España lo han conseguido. Vaya si lo han conseguido. Se hace difícil destacar a algunos jugadores por encima del resto en todo lo que va de torneo. Es un juego y un fútbol muy coral. Ninguno de los componentes del once titular desentona.

Ante Francia, el pasado lunes, ante un elenco de figuras interminable con los Mbappé, Dembelé, Olise, Barcola, Doue y compañía, la selección jugó con un enorme inteligencia minimizando a los galos que corrieron desesperados detrás de la pelota. Y viendo cómo los españoles no cometían ningún error y apenas les daban opciones para crear peligro. Para la todopoderosa Francia fue una enorme cura de humildad y un ejercicio final de impotencia. La incontestable campeona de Europa les dio un baño de fútbol y realidad extraordinario.

España tiene muchos y buenísimos jugadores pero es que, al igual que por ejemplo Flick en el Barcelona, este seleccionador saca la mejor versión de casi todos ellos. Hay alguna excepción; pero ver la seguridad y confianza que transmite Unai Simón a sus compañeros un partido sí y otro tambien, ver volar a Porro y Cucurella por más bandas y la seguridad que dan en defensa, ver a Cubarsí y Laporte engrandeciéndose en el centro de la zaga sin cometer ningún error...

O a Rodrigo cómo gobierna los partidos y como vuelve a acercarse a esa versión que le valió para ser elegido Balón de Oro; o como Olmo dibuja el fútbol más sorprendente y talentoso en los tres cuartos de la cancha demostrando una enorme habilidad; o Lamine Yamal y sus genialidades y compromiso solidario con el grupo sin olvidar el enorme Oyarzabal, goleador e infravalorado en el mundo del fútbol demostrando élite que se asocia a las mil maravillas con sus compañeros; o a un Baena que nos ha sorprendido a todos con un Mundial sensacional. Pero por encima de todos estos nombres que han brillado también a nivel individual está el EQUIPO. Un equipo que es más que una selección.

Ya veremos qué ocurre en la apasionante final que nos viene el domingo, pero llegados aquí ya es un enorme éxito que esta generación de futbolistas haya vuelto a demostrar el amor que existe en nuestro país por el fútbol, por el buen fútbol.