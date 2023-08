Seis años de una paciencia insólita

En las últimas seis temporadas, Dembelé se ha perdido 119 partidos por lesión. Casi 20 al año. Y se ha ido hasta los 40 goles, menos de 7 de media por ejercicio. Bartomeu malgastó 105 millones, más 40 en bonus. Haciendo una división fácil, cada diana del extremo le ha supuesto al Barça más de 2 quilos. Eso, por no recordar los cocineros a los que echó, las veces que se presentó tarde a entrenar o los devaneos de su ínclito agente, un frío comisionista que ha llevado al límite la tensión económica del club azulgrana.

No ha habido en la historia reciente del Barça un sólo canterano que haya recibido tanta paciencia como Dembelé, a cambio de tan poco. Tuvo la complicidad de la entidad, que le aguantó lo inaguantable; y un técnico, Xavi Hernández, que dió la cara por él - cuando no la daba nadie - como si fuera un hermano. El francés está a medio paso de pagarle el cariño con un portazo. En un Barça de hace 15 años, potente a nivel financiero, Dembelé hubiera durado dos telediarios. Si renovó fue por la insistencia de Xavi en retenerlo y por el miedo del club, compartido por el propio entrenador, a no encontrar un recambio fiable en el mercado. No, al menos, en los niveles de precariedad que atenazan la nave blaugrana.

Por eso le firmaron la ridícula claúsula de los 50 millones a medias, por temor a perderlo y no poderlo reemplazar. Por eso, jamás un agente - Moussa Sissoko - tuvo tanto la sartén por el mango sin necesidad de que su representado rindiera. Ahí, el Barça siempre estuvo en el lado débil. Sin Ousmane, Xavi deberá recomponer el puzle. Con el cuadrado y Balde estirando en la izquierda, necesita un extremo puro en la derecha. Hay que empatizar con la preocupación del míster, que ve como se le va un titular a 12 días del arranque. Pero que siguiera, nunca fue garantía de nada. Pueda que su fútbol sea diferencial, sí. Pero el rendimiento fue una ruina.