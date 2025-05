El segundo 'galacticidio' rompe la hucha del Madrid

TWITTER

Tiene suerte el Mundial de Clubes de la FIFA con el Real Madrid. Que su temporada haya sido un recorrido de decepciones, salvo los dos títulos de resaca de la temporada pasada, va a convertir la cita de EEUU en el torneo más importante del año. Por lo menos, en la 'casa blanca', que buscará pasar página lo antes posible. Dean Huijsen ha sido el primer fuego artificial con el que cubrir la mala gestión que terminó con el segundo 'galacticidio'.

Es el primero que han podido cerrar y presentar oficialmente en un mercado que se promete movido en Chamartín. Después de años de innovaciones de Ancelotti para tapar las deficiencias estructurales en la plantilla blanca, el globo ha terminado por explotar. Aunque detrás ha existido un manto de burbujas que seguirá persiguiendo a los promotores de la temporada 2024/2025, que iba a ser el principio de un dominio secular.

Después de un año enfrentado contra el mundo, el Real Madrid ha vuelto a la normalidad. Ir al mercado, negociar, ojear y fichar. Sin esperar que sus objetos de deseo monten en rebeldía para formar parte del ejército que fundará la Superliga. Huijsen es el principio del restablecimiento del orden cósmico de un equipo que, pese a situarse por encima del bien y del mal en ocasiones, es consciente de que la industria donde se mueve tiene ahora actores a los que es difícil combatir solo con frases del pasado sobre la gloria y el ambiente del Bernabéu.

De hecho, ha sido el estadio blanco el que ha provocado un giro de timón. Lo que iba a ser un coliseo sin igual en el mundo del fútbol ha terminado siendo un campo al que no le favorecen los planos nocturnos y al que el ruido ha dejado seco de eventos que iban a engordar la caja durante un tiempo. No quiere mostrarse el Real Madrid austero o con apreturas, pese a ser un club con una economía saneada, pero no boyante, de ahí el inicio del dispendio en este mercado de verano para decirle al ecosistema de equipos-estado que ellos siguen pudiendo.

Álvaro Carreras está en la agenda del Real Madrid. / ANTONIO COTRIM / EFE

'La Fábrica' necesita un sindicato

Mientras los jugadores del Barça se daban un baño de masas por el título de Liga, el Real Madrid ponía las ruedas de su futuro autocar. Porque sin defensa, como ha pretendido circular esta temporada, no hay carretera que valga. Todo son baches y curvas que se vuelven un peligro mortal. Ahora bien, en este regreso a la vida social del Real Madrid con el resto de clubes se han vuelto a cerrar las puertas de La Fábrica.

En Valdebebas necesitan un sindicato que defienda sus intereses. Xabi Alonso conoce las interioridades de la cantera madridista. Ya hizo campeones de la base a jugadores como Jacobo Ramón mientras hacía las prácticas de entrenador. Pero la semana en la que el central del Castilla por fin daba un paso adelante con un gol para reivindicarse, el Real Madrid apostaba por un 'quinto' suyo más contrastado.

Ancelotti nunca ha engañado a nadie. Lo de Asencio fue una anomalía y estaba completamente alineado con la política de este club como vendedor de lo que forma. Prefiere que los de fuera hagan lo que ellos no tienen valor de hacer. Así lo demuestra Álvaro Carreras, el siguiente de la lista de fichajes, un lateral que se fue del Real Madrid a la Premier y por el que pueden pagar 50 millones.

Pero cuidado, que el club blanco haya vuelto al mercado con dinero no hace más que exigir un rendimiento inmediato a estos jugadores. La fecha de nacimiento ahora la marca el tamaño del talón. Y si no, que se lo recuerde Tchouaméni, por el que los madridistas pagaron 80 millones. Una cuenta que el obligado a ser sustituto de Casemiro por otra planificación ineficaz todavía no ha terminado de pagar.