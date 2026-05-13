La segunda mejor rueda de prensa de la historia culé

En un ejercicio ajeno a su método, cercano a prácticas opacas y oscuras, Florentino Pérez tomó ayer la palabra en público. Le atropelló un ridículo histórico. Esperpéntico. Nada de fútbol, cero admisión del fracaso que le ha llevado a dos años en blanco y una mirada al ombligo permanente, confundiendo al club con su persona. No dimitir, anunciar elecciones, y un ataque barriobajero a la prensa, fueron las líneas “maestras” de su mitin. Pobre, rancio, decadente.

Lo mejor, con diferencia, fue palpar en vivo la verdadera piel del personaje, su tono amenazante, con vestigios dictatoriales propios de las repúblicas bananeras más chungas - habló de malos periodistas por criticar al Madrid -, con frases de calado machista - “una mujer que no sé si sabrá de fútbol” o “esa niña que tiene derecho, que vosotros sois muy feos” -, despreciativo con la gente y sus orígenes - “ese tío con acento sudamericano” -, convirtiendo una comparecencia de prensa en una cruzada personal contra el periodismo que no le ríe las gracias y abriendo, mucho tiempo después, un alegato contra José María García para echar basura contra quienes considera los actuales enemigos del club, tanto en los medios como en los grupos que pretenden presidir la entidad en el futuro.

Con Alonso destituido en enero, con Arbeloa en la lona, con una plantilla consentida y enfrentada a puñetazos y con el Barça pasándole por encima, la respuesta de Pérez fue Negreira y que le han robado 18 puntos en la Liga. Ayer, Florentino dio pena. Pero acuñó la segunda mejor rueda de prensa de la historia del Barça. Tras la de Pep, claro. Todo en orden para alargar la hegemonía.