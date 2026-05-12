La segunda Liga de Flick destapa la farsa blanca

Una Liga la gana el mejor equipo de España. Dos ligas consecutivas, las gana un equipo que empieza a marcar la hegemonía en el fútbol nacional. Y ganar esta Liga como la ha ganado el Barça, con buen fútbol y catorce puntos de ventaja sobre un equipo como el Madrid que había hecho una inversión multimillonaria en fichajes finalmente fallidos, es aplastar sin piedad a su máximo rival.

Por supuesto, esta ha sido la Liga de Flick y de Lamine Yamal, el arquitecto de un método y una táctica ganadores y la figura indiscutible que crece y crece hasta el infinito. También la Liga de Joan García, de Pedri, de Cubarsí… Y la de Eric García, Fermín, Ferran Torres y Gerard Martín, la del regreso de Bernal y Gavi... Una Liga en la que todos han tirado del carro y han aportado un plus que ha hecho del Barça no solo el mejor equipo sino también la mejor plantilla.

Otro mérito de Flick: subir el nivel de todos los jugadores y tenerlos a todos enchufados. El impacto del entrenador ha sido tal, que ha acabado por destapar la gran farsa del Madrid, que se presentó en el Camp Nou sin su presidente, sin su capitán, noqueado por un compañero en una pelea vergonzosa, y sin su máxima figura, el personaje que lo ha destrozado todo con su inmenso ego y pasotismo.

Esta ha sido la Liga en la que el Barça ha desquiciado al Madrid hasta el punto de hacerle perder su dignidad, honor y orgullo. Con Florentino y Mbappé escondidos, un entrenador sentenciado y un equipo sin alma, el Madrid acaba como un club en descomposición y un equipo vulgar frente a un inmenso campeón.