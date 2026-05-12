Opinión
La segunda Liga de Flick destapa la farsa blanca
El impacto de Flick ha sido tal, que ha desquiciado al Madrid dejándole incluso sin honor y sin orgullo
Una Liga la gana el mejor equipo de España. Dos ligas consecutivas, las gana un equipo que empieza a marcar la hegemonía en el fútbol nacional. Y ganar esta Liga como la ha ganado el Barça, con buen fútbol y catorce puntos de ventaja sobre un equipo como el Madrid que había hecho una inversión multimillonaria en fichajes finalmente fallidos, es aplastar sin piedad a su máximo rival.
Por supuesto, esta ha sido la Liga de Flick y de Lamine Yamal, el arquitecto de un método y una táctica ganadores y la figura indiscutible que crece y crece hasta el infinito. También la Liga de Joan García, de Pedri, de Cubarsí… Y la de Eric García, Fermín, Ferran Torres y Gerard Martín, la del regreso de Bernal y Gavi... Una Liga en la que todos han tirado del carro y han aportado un plus que ha hecho del Barça no solo el mejor equipo sino también la mejor plantilla.
Otro mérito de Flick: subir el nivel de todos los jugadores y tenerlos a todos enchufados. El impacto del entrenador ha sido tal, que ha acabado por destapar la gran farsa del Madrid, que se presentó en el Camp Nou sin su presidente, sin su capitán, noqueado por un compañero en una pelea vergonzosa, y sin su máxima figura, el personaje que lo ha destrozado todo con su inmenso ego y pasotismo.
Esta ha sido la Liga en la que el Barça ha desquiciado al Madrid hasta el punto de hacerle perder su dignidad, honor y orgullo. Con Florentino y Mbappé escondidos, un entrenador sentenciado y un equipo sin alma, el Madrid acaba como un club en descomposición y un equipo vulgar frente a un inmenso campeón.
- Barcelona - Real Madrid: resultado, resumen y goles del clásico de LaLiga EA Sports
- Reacciones y polémica del Clásico Barça - Real Madrid de LaLiga EA Sports
- Hansi Flick ya tiene once para el Clásico
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Pedri presenta a su nueva novia tras ganar la Liga
- El emotivo mensaje de Gavi a Dembélé tras ganar la Liga: 'Es más que un amigo. Hablamos todos los días
- La tormenta que amenaza con agravar la crisis del Madrid
- Ni Mourinho ni Klopp: Roncero tiene claro quién debería ser el entrenador del Real Madrid