¡A seguir atreviéndote, Hansi!

Hansi Flick, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG / EFE

El virus FIFA se ha llevado esta vez a Ferran, Lewandowski y Olmo. Se repite la historia vívida en los últimos tiempos, por ejemplo, con Gavi y Lamine Yamal. No se trata de centrar el problema en el Barcelona porque en otras ventanas de partidos internacionales otros clubes han perdido a sus futbolistas y en las que están por llegar, no lo duden, volverán a ver como se lesionan y como deben de seguir pagándoles su salario a pesar de no poder contar con sus servicios. El abuso es irracional pero no va a deternerse hasta que los futbolistas digan basta. Los presidentes de las federaciones nunca van a ir contra la FIFA porque se juegan su buena vida. No hay más.

Volvamos a la vida real. En nueve días, el Barça debe jugar contra el Girona, el sábado; contra Olympiakos, en Champions, el martes; y contra el Real Madrid, el domingo 26, y Hansi Flick solo tiene descansados a Araujo, Balde, Bernal, Casadó, Eric, Gerard y Szczesny, que no han tenido compromisos internacionales. El resto vienen con muchos minutos en sus piernas ya que Christensen, De Jong, Koundé, Pedri, Rashford y Roony han jugado dos partidos con su selección y Cubarsí y Ferran, uno. Además, como ya se ha comentado, el delantero valenciano ha vuelto tocado. Por otro lado, Fermín y Lamine Yamal salen de lesiones y con Raphinha se pretende no correr en su proceso de recuperación. Y estamos en octubre. ¿Se atreven ustedes a ayudar a Hansi Flick en su gestión de las alineaciones?

Así las cosas, toca volver a echar mano de La Masia, especialmente con jugadores del centro del campo y de la delantera. El sentido común nos lleva a pensar en Dro y Toni Fernández, futbolistas de 17 años que ya están en dinámica de primer equipo, pero con ellos también hay un problema: en seis días han jugado con la selección española juvenil ¡tres partidos! del Torneo Internacional Cuatro Naciones, contra Portugal, Rumanía y Turquía. O sea, llegan trinchados.

Habrá que abrir el abanico con otros jugadores del Barcelona Atlètic, líder del grupo III de Segunda Federación, que el domingo que viene juega ante el At. Lleida del exazulgrana Gabri García -más de 200 partidos oficiales con el primer equipo-. Han empezado muy bien los centrocampistas Brian Fariñas (19 años), Juan Hernández (18) y Tommy Marqués (18), y aunque en el club gusta Quim Junyent (18) quizás el momento sea complicado ya que apenas ha jugado dos ratitos por culpa de una lesión de pubis. En cuanto a los delanteros, espectacular el arranque del extremo Sama Nomoko (17) y la aportación de un cazagoles -cinco goles en seis jornadas- como Victor Barberá (21), quizás un futbolista -en clave primer equipo- más de presente que de futuro.

La partida de ajedrez de Hansi Flick está en marcha. La Masia, por si acaso, sigue preparada.