No tienen sed. Tienen hambre

Marc Cucurella y Gavi durante una pausa de hidratación en el España - Cabo Verde en el Mundial 2026 / EFE

Las pausas de hidratación llegaron al fútbol envueltas en celofán humanitario. ¿Quién iba a oponerse a cuidar la salud de los futbolistas? El problema es que ahora se hacen con 38 grados, con 24, con brisa marina y, desde ya, en estadios con aire acondicionado. Si seguimos así, el pesado de mi ex cuñado exigirá pausa de hidratación cuando la partida de dominó de los domingos le vaya torcida…. ¡Que este aprende de lo que ve!

Seamos francos. Si de ellas dependiera la salud de alguno, serían pausas necesarias. Si aparecen por decreto y en cualquier situación, son cortes publicitarios donde los jugadores son simples figurantes y los anuncios, los verdaderos protagonistas. Y es que, en realidad, el patrocinador bebe mucho más que el lateral izquierdo, y ese patrocinador, no tiene sed, tiene hambre. Hambre de ingresos a cualquier precio. También el de romper el ritmo de un partido.

¿Quién pierde? El fútbol: una de sus mayores virtudes siempre fue la sorpresa y que el pequeño pudiera poner contra las cuerdas al gigante. No con más talento, porque eso se compra muy caro, sino con pulmones, piernas, sacrificio, generosidad y resistencia.

Había equipos que no podían tocar mejor el balón, no sabían más, pero sí podían correr más, sudar más, sufrir más y llegar más enteros al minuto ochenta. Pero alguien dijo “basta”. Silbato, traguito de agua, plano del entrenador diciendo cualquier chorrada, entrada de pasta en forma de sponsors y aquí no ha pasado nada. El gigante vuelve fresco, recompone las piezas y el modesto pierde una de las pocas armas que tenía: hacer que el rico y poderoso se cansara.

En el pasado existía la media parte, pero pareció insuficiente y llegaron los cambios. Eran dos. Luego tres. Ahora cinco más portero. A este paso, veremos calentando al utillero por si hace falta completar alguna rotación. Los grandes, cambian internacionales por internacionales, los pequeños, miran indignados el relevo de las estrellas que los machacan.

Porque el fútbol nunca consistió solamente en jugar bien. También consistía en resistir mejor y llegar donde al otro no le alcanzaba. Pero eso parece poco moderno. Hoy todo debe detenerse y pausarse. Solo falta que, tras cada gol, el árbitro conceda un minuto para que los goleadores miren a cámara anunciando toallitas refrescantes.

La deshidratación realmente preocupante no es la de los futbolistas. Es la del propio fútbol, que va perdiendo, sorbo a sorbo, una de sus esencias: que el talento, de vez en cuando, también pueda acabar con la lengua fuera. Y eso, admitámoslo, nunca necesitó publicidad.