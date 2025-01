El secreto de Punter para jugar la Copa del Rey de basket

Kevin Punter solo tiene en su cabeza jugar la próxima Copa del Rey / Dani Barbeito

El Barça de basket respira tras el tan necesario triunfo en Gran Canaria para seguir vivos en la pelea por estar en la Copa del Rey. Son días en el diario de hacer piezas recogiendo las cuentas que necesita el conjunto azulgrana para estar presente en el torneo.

Una posibilidad que veía bastante negra tras el sonado tropiezo en Fontajau el pasado martes (luego hablaremos de la gran reacción de Girona), pero que ahora sería prácticamente desaprovechar el próximo domingo en el Palau ante Bilbao Basket. Será el tercer partido de la semana en el feudo azulgrana tras los exigentes desafíos europeos ante Panathinaikos y Anadolu Efes. No tengo ninguna duda de que la afición no fallará.

Como viene siendo costumbre, aproveché algunos días de vacaciones para 'desconectar' del baloncesto acudiendo a Girona a ver el derbi catalán. Tras un final de partido en el que Justin Anderson y Chimezie Metu ni se quedaron a hacer la tradicional piña postpartido, y en el que el interior azulgrana tuvo sus más y sus menos con Mario Bruno Fernández en la banda al inicio del segundo cuarto, se vivieron momentos de tensión e incertidumbre, con las dudas sobre si Joan Peñarroya iba a conservar su cargo.

Joan Peñarroya discute una acción con Jabari Parker durante el encuentro ante el Gran Canaria / EFE

Seguir vivos en la lucha por estar en Gran Canaria le mantiene al frente del equipo, y si logra el billete copero lo más normal es que gane crédito tras un inicio de temporada decepcionante con muchas más derrotas de las esperadas.

Punter y la Copa

Como no podía ser de otra manera, las caras de los jugadores eran largas y la vuelta a Barcelona en autocar, cercana a la madrugada, se hizo larga. Eso sí, pocas horas después, sentí algo más de alivio y mayor confianza en el grupo pese al batacazo en Fontajau. Tras preguntar si los americanos eran conscientes de la importancia que supone para un Barça jugar la Copa y el fracaso que supondría no estar en la cita, la respuesta que escuché me gustó. Me destacaron un nombre, el de Kevin Punter.

Kevin Punter volvió a brillar en el triunfo del Barça en Gran Canaria / ACB Photo - Miguel Henríquez

El escolta neoyorquino es consciente de la trascendencia del torneo. Estamos hablando de una de las mejores competiciones que se disputan en todo el baloncesto europeo, con toda la repercusión que tiene. Y en la cabeza de Punter no existe el escenario de no regresar a Gran Canaria a mediados del mes de febrero. Su partido de ayer en el Gran Canaria Arena habla por sí solo: 22 puntos con un cinco de seis en triples y su segunda anotación más alta en Liga Endesa tras los 24 tantos anotados en su día ante Valencia Basket.

En definitiva, que la vorágine de partidos y el calendario infernal hace que las sensaciones que transmite el equipo puedan ser algo parecidas a una montaña rusa. Veremos si en la tribuna de la próxima semana podemos celebrar la clasificación de tres equipos catalanes para la próxima Copa del Rey.

FALTA EN ATAQUE

Moncho Fernández 'resucita' a Bàsquet Girona

El equipo que preside Marc Gasol parecía prácticamente desahuciado, encallado en dos victorias en las primeras 13 jornadas de la Liga Endesa. Pero la llegada del técnico gallego, especialista en obrar 'milagros' históricamente en Obradoiro, parece haberle sentado de maravilla al equipo. En una semana mal contada, Moncho ya acumula más triunfos (3) de los que atesoraba el conjunto cuando se hizo cargo de él. Además, dos de ellos han sido ante Barça y Baskonia, pero lo importante es que el conjunto gerundense ya está fuera de puestos de descenso. Ojalá sigan así hasta final de temporada, pero en Fontajau las sensaciones son muy distintas y el optimismo es más que razonable.

Alucino con Valencia Basket

Ha dejado de ser noticia que el conjunto taronja supere los 100 puntos en muchos partidos, ya sea en Eurocup o en Liga Endesa. En la última jornada de ACB le endosaron 120 a Granada, cuatro tantos menos que los 116 anotados en Europa ante Turk Telekom pocos días antes. El próximo sábado visitan el Carpena, y si logran derrotar a Unicaja acabarán la primera vuelta de la competición en primera posición, debutando en Copa el jueves y con un día más de descanso en un hipotético pase a semifinales. Y todo ello con Pedro Martínez al frente. Se acaban los adjetivos para definir al técnico catalán, consagrado como uno de los mejores técnicos del continente y con una propuesta de juego que ya brilla en La Fonteta.