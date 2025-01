El secreto de Lamine Yamal

Lamine Yamal celebra en el encuentro de Copa del Rey ante el Betis / EFE

Seguro que lo recuerdan, hace algunas semanas y a raíz de uno de los primeros pinchazos con síntomas de cansancio, les comenté que un momento de bajón físico era esperado y aceptado en la óptima planificación de la temporada, y sobre todo les decía en LA CONTRA titulada “La sonrisa de la Gioconda”, del momento de dudas que atravesaba (en parte por motivos físicos, pero no solo por ellos) nuestra máxima estrella en el terreno de juego: Lamine Yamal. Eso pasó y ya es historia, también lo predijimos, y hemos entrado en una nueva fase que se dibuja espléndida, y en la que existe una novedad, y ésta, marcará un antes y un después en el futuro blaugrana.

El miércoles, Cubarsí, no sólo aceptó haber atravesado colectivamente ese bajón de rendimiento ya superado tras el descanso navideño, sino que se sonreía pícaramente cuando hablaba del compi de Rocafonda: “Nosotros llevamos años disfrutándolo, ahora les toca a ustedes”. Más claro imposible, y es que Pau, esquivo con las cámaras y los micrófonos, dice poco, pero cuando habla, fíjense en su rostro, en la comisura de sus labios o en el brillo de su mirada, y lo entenderán todo…

He estado, estoy y pensaba seguir estando convencido de que jamás vería nada igual a Leo Messi en un terreno de juego, pero el bribón de Mataró, no solo se está obcecando en hacerme dudar, sino que guardaba un secreto que, en solo unos días, acaba de hacer público con su actitud: Ha decidido ser el mejor jugador del mundo. Tal vez les parezca una chorrada, y les aseguro que no lo es. Lamine Yamal ha sido siempre consciente de sus cualidades y posibilidades, pero, con una cabeza amueblada por la bendita providencia y consciente de su limitada edad, ha vivido con humildad su progresión con un objetivo claro: progresar y ayudar con su talento y aptitudes al equipo, que, a sus ojos, eran los “mayores”.

Pero de repente algo ha cambiado. Lamine Yamal sonríe, y además de esa clase contestataria y exclusiva, tiene una característica que se convierte en divina a los 17 años por estar reservada a los veteranos “estelares”, y que, sumándose a su calidad, lo convierten en único: es capaz de elegir bien, siempre bien, cuando interviene, y eso, a esa edad en que se tiene prisa, ansia y codicia de gustar y seducir, no es que sea raro, es que resulta del todo único y extraordinario.

Les aviso. Lamine Yamal acaba de decidir ir a por el olimpo del futbol.

Oyó que decían: “Solo le falta gol”. ¿Sí? Dos tazas.

Y es que con él... Lo único realista, es no serlo, y lo más objetivo ¡Es soñar!