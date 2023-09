El secreto

El miércoles empezó todo. No lo duden.

“The New Era”, así bautizan los colegas de Prime Video la serie documental sobre el nuevo Futbol Club Barcelona de Joan Laporta. La plataforma de contenidos marca una fecha de inicio a esta nueva era y es la de la victoria que cosechamos en las urnas el añorado 7 de marzo de 2021. Hasta aquí todo parecería lógico, pero que resulte lógico no quiere decir que sea verdad, y me explicaré.

El miércoles, durante la presentación de Deco como nuevo director deportivo del Club, vi que alguna cosa había cambiado, y mucho. No era solo ver un presidente saludable y mucho más “Slim”, no era un porte distinto en los directivos que le acompañaban, no era una especial satisfacción en los miembros del Staff técnico presentes ni diferencia alguna con las muy cautelosas puestas en escena del auditori culé. El miércoles vi una sonrisa y una satisfacción en el semblante presidencial que no había percibido ni presenciado desde que Laporta volvió a asir con firmeza la máxima vara de mando deportiva del país, y es que las miradas no saben guardar secretos.

No, señores de Prime Video, al menos para Joan Laporta, “the New Era”no empezó ese 7 de marzo, “The New Era” nació el miércoles.

Es conocido que la actual junta directiva lleva más de dos años de trabajo, dos años intentando enderezar la entidad, o mejor dicho las paupérrimas y maltratadas finanzas que dejó el equipo de Bartomeu. Es sabido que desde el vicepresidente económico Eduard Romeu que ha pasado a dedicarse casi íntegramente al Club, hasta Xavi Puig que volvía de México con más contactos empresariales que deportivos, pasando por Ferran Olivé, Àngel Riudelbàs, Juli Guiu i un largo etcétera, toda, toda la entidad ha vivido centrada en remontar el desastre económico heredado, pero anteayer algo cambió.

El miércoles, Joan Laporta percibió que la cuadratura del círculo, del círculo deportivo que es en realidad el que a él le gusta y del que depende todo el Club, SÍera posible y se había cerrado.Percibe que tiene un 1er equipo concluido e impensable solo hace unos meses, un staff técnico ya lo suficientemente maduro y bregado como para poder asumir, aceptar y conseguir cualquier reto, una dirección deportiva tan inexperta e imberbe como decidida, firme y ambiciosa, y una renovada comisión de lo deportivo donde empiezan a irrumpir nuevos talentos como Joan Soler que parece empujar hacia nuevos aires de gestión. Laporta, diría que por primera vez después de tanta brega y sufrimiento, percibió el miércoles que ahora sí, que puede abrirse el telón.

Apaguen los móviles, comienza el espectáculo.