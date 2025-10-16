Opinión
Sean rigurosos, por favor
Análisis de la situación económica del FC Barcelona antes de la Asamblea de Compromisarios
Desde hace ya unas semanas se están intensificando los ataques al President Laporta y a su Junta Directiva. La cercanía de la próxima asamblea de compromisarios, quizás la última en la que algunos puedan tener cierta notoriedad y ganas de protagonismo, dará paso a la precampaña electoral que se vislumbra intensa, de larga duración y probablemente muy concurrida.
Respetando la legitimidad de los distintos socios/as del Club que cumplan los requisitos para poder ser precandidatos/as, seguramente también habrá los actores habituales más otros con necesidad de notoriedad pública.
Siendo respetables todas las opiniones y posicionamientos, siempre que sean coherentes y respetuosos, considero que sí deberían ser objetivos y reconocer ciertos aspectos del mandato de la actual Junta Directiva que resumiría de forma sintetizada en los siguientes puntos:
Recuperación económica y estricta disciplina salarial
El club ha obtenido por segunda temporada consecutiva un resultado ordinario positivo. Con 994 millones de euros de ingresos y una contención de costes, han permitido situar el ratio masa salarial deportiva/ingresos ordinarios en un 55% siendo el mejor ratio recomendado por UEFA y La Liga. Este contrasta con los pésimos ratios heredados por esta Junta incluso en período pre COVID.
Creación de valor y apuesta por jugadores de talento de La Masia y los éxitos deportivos asociados
La prestigiosa revista internacional Forbes valora cada año a los clubes de fútbol más importantes del mundo. En el caso particular del Barça pasa de una valoración de 4.'000 millones de dólares en 2021 a los 5.600 millones de dólares de mayo de 2025.
En todo ello influye la apuesta decidida por La Masia y una estricta política retributiva que consigue rebajar 137 millones de euros la actual masa salarial deportiva respecto a la de la temporada 2018/19. Junto a ello, la regeneración de la plantilla llevada a cabo que nos ha permitido conseguir nuevamente éxitos deportivos y que vuelve a situar al Club en los lugares de privilegio a nivel mundial con la consecuente traducción económica. A su vez, ha sido importante para volver a ilusionar a los socios y aficionados.
Potenciación de activos comerciales como BLM y patrocinios
Gracias a la apuesta decidida por esta Junta por lo que calificamos desde hace tiempo como “la joya de la corona”, BLM o merchandising del Club, que por cierto parece que algunos que proponían su mala venta en 2021 ahora lo reivindican como algo muy intocable, ha obtenido nuevamente récord de ingresos y con unas excelentes perspectivas a futuro de la mano de actual equipo gestor.
También resaltar un nuevo récord de ingresos en patrocinios junto a una contención importante de los gastos.
Inversión estratégica a largo plazo del Espai Barça como fuente de ingresos futura y garantizar la solvencia y viabilidad del Club
Siguiendo un criterio de máxima prudencia y transparencia, el Club ha procedido a dotar las provisiones exigidas por la normativa contable, siendo cautelosos en la valoración de activos y obteniendo una opinión favorable y sin ninguna salvedad por parte del auditor independiente. De esta forma, el patrimonio neto se sitúa en -153 millones euros, que si bien deberemos revertirlo cuanto antes, lo cierto es que contrasta con los -455 millones recibidos como herencia.
Resaltar que el criterio contable no permite reflejar el valor de los jugadores formados en la casa hasta que no se venden. De ahí a modo de ejemplo que el jugador Lamine Yamal esté valorado en pocos miles de euros. Eso nos lleva a afirmar sin miedo a equivocarnos que ahora el valor real de los jugadores es muy superior a su valor contable en contraposición con lo recibido en 2021.
El ebitda ha ascendido a +191 millones que permite consolidar la sostenibilidad del club y su capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras.
La deuda, según criterio de cálculo de la LFP , ha descendido en 90 millones de euros.
Todo ello sin poder contar con los más de 100 millones de euros adicionales mínimo cada año que supondría poder jugar en nuestro estadio.
A modo de resumen, considero que los socios y aficionados del Club pueden estar muy tranquilos en cuanto a la viabilidad futura del mismo y que en el momento en el que el Espai Barça esté funcionando al ritmo esperado, será el mejor estadio del mundo, desde luego, y además una máquina de hacer dinero. Para ello era necesaria la valentía del President Laporta y su Junta Directiva.
Por tanto, críticas sí, por supuesto, ya que ayudan a mejorar siempre que sean argumentadas y constructivas, pero dosis de realidad y objetividad también son necesarias. De lo contrario, la simple descalificación se valora por si sola.
