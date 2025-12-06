Sean justos con Pedri y Raphinha

El Barça, probablemente, realizó el mejor partido de la temporada el pasado martes. Y lo hizo contra uno de los grandes de la Liga y también de Europa, un Atlético de Madrid que llegaba al Spotify Camp Nou tras sumar siete victorias consecutivas entre Liga y Champions y con sensaciones tan buenas que en el Metropolitano se veían con opciones de asaltar el liderato.

El equipo de Hansi Flick se asemejó bastante al de la temporada pasada, aquel equipo que practicando un fútbol arriesgado y ofensivo ganó los tres títulos nacionales y se quedó a minutos de meterse en la final de la Champions. Y no es casualidad que la mejora ante el Atlético coincidiese con el retorno a la titularidad de Pedri y los 70 minutos que ya pudo jugar un Raphinha lastrado por las lesiones en esta primera parte del curso.

Ambos, el canario y el brasileño, son jugadores claves en este Barça. Pedri por todo lo que aporta en la construcción del juego. Nadie como él para marcar el ritmo del partido, para romper líneas de presión con el balón pegado a la bota, para encontrar pases imposibles y también para recuperar balones. Porque aunque no lo parezca, el canario es uno de los mejores defensores del equipo.

Raphinha por su facilidad para ver portería, por sus desmarques que siempre hacen mucho daño a la defensa rival y ayudan a su equipo a encontrar soluciones en ataque, por su compromiso para llevar a todo el grupo a la presión y por su capacidad de liderazgo actuando como capitán en muchas ocasiones y siendo una de las extensiones de Flick sobre el terreno de juego.

Pedri y Raphinha son dos jugadores extraordinarios. Y ahora que llega el final de este 2025 y es tiempo de reconocimientos individuales, el fútbol debería ser justo con ellos. No lo fue en la gala del Balón de Oro. Raphinha solo fue quinto, mientras Pedri, posiblemente el mejor centrocampista del mundo en pugna con Vitinha, no llegó a estar entre los diez primeros clasificados. Injusticia total con dos jugadores que sí tienen el reconocimiento de su profesión. El propio Diego Pablo Simeone, tras perder contra el Barça el pasado martes, decía que no entendía cómo el brasileño no había ganado el Balón de Oro este 2025. Quedan premios por otorgar y todavía hay tiempo para rectificar. Ambos, aunque son dos futbolistas que piensan más en el grupo que en lo individual, merecen un reconocimiento del mundo del fútbol antes de que acabe este año por todo lo que están aportando desde hace tiempo a este deporte.