Seamos inteligentes con lo de Christensen y el central en el Barça

Parece que hay cierta unanimidad en el barcelonismo respecto a que uno de los focos que ha cojeado un poco este pasado curso es en la retaguardia. Sobre todo en Europa el Barça ha concedido demasiadas facilidades atrás. Ni una portería a cero en los 12 partidos disputados de Champions League. Una cifra que hace impensable poder luchar por el título más preciado. Si en Liga Joan Garcia fue un muro, el Zamora y el equipo de Flick un ejemplo en labores defensivas, cuando se paseó por el viejo continente esa fiabilidad cayó en picado.

Dentro de una buena temporada, saldada con una nota positiva, ese ‘debe’ se antoja determinante pensando en elevar el nivel la próxima campaña. Lógicamente, Hansi sabe que la raíz del problema no está en la línea de atrás y sí en cómo se ejerce la presión. Si al rival le cuesta más superar la primera línea, el cuadro barcelonista está más ordenado y se ve menos sorprendido. Parece un disparate, pero el fichaje de Anthony Gordon está más dirigido, seguramente, pensando en la solidez defensiva del Barça que en tener más ‘veneno’ en ataque.

Minimizar errores

El británico es una bestia a la hora de defender, de iniciar la línea de presión. Disciplinado, trabajador, vertical, eléctrico. Pero es indudable que atrás hay que minimizar los errores y escoger bien las piezas. Andreas Christensen termina contrato. En los dos últimos años lo hemos visto a cuentagotas. Es el jugador de campo con ficha del primer equipo que menos ha participado desde que Flick aterrizó. Lesiones de aquiles, de espalda, de rodilla. Un calvario. El próximo 30 de junio expira su vinculación.

Andreas Christensen, en un entrenamiento del FC Barcelona / Javier Borrego / AFP7

El Barça le trasladó una oferta a la baja que, a priori, estaría cerca de aceptar. Por dos años. Aquí quizás tocaría pensar también en formar a perfiles de la casa con una pinta excelente, con más fiabilidad a nivel físico y con un hambre y un sentimiento barcelonista desbordantes. Gerard Martín es ya una alternativa real y de fiabilidad demostrada. Ha llegado para quedarse en el eje de la zaga. Y en buena parte por eso Deco y Flick han desviado la atención de reforzar el central para centrar los focos en el ‘9’. Y para completar el roster existe esa opción de Álvaro Cortés.

Ser valientes con Álvaro Cortés

Un defensa con planta, potente, con un físico ya desarrollado para la élite, con una identidad barcelonista altísima, con hambre. Y que en su estreno como titular en Vitoria rindió a las mil maravillas. Quien lo ha tenido en el día a día a sus órdenes es Hansi Flick, que le emplazó tras el encuentro en Valencia a aterrizar en la pretemporada al 150% para ganarse un sitio. Pero claro, si el chico llega con Christensen renovado y con Araujo, Eric, Cubarsí y Gerard Martín inamovibles, todo se hace muy cuesta arriba.

Álvaro Cortés, en el día de su debut / Instagram

Es momento de realizar movimientos inteligentes y apostar por Álvaro, sin duda, lo sería. Con el historial reciente de Andreas, seguir pensando en él como una alternativa en el eje es una temeridad. Desde el humilde punto de vista de servidor, claro...