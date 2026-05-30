¡Todo sea por la Champions!

Hablemos claro. El gran objetivo del Barça de Flick la próxima temporada, sí o sí, es conquistar la Champions League. ¡Esta sí que es la gran ilusión de todo el barcelonismo! Hace ya la friolera de once años que el FC Barcelona no levanta la orejona. Un periodo de tiempo en el que, para más inri, tu máximo rival, el Real Madrid, la ha ganado en cinco ocasiones. Y eso escuece mucho. Y en parte, además, ha relegado a un segundo plano el gran fútbol y el dominio azulgrana en la década del 2010 al 2020, algo que siempre me pareció injusto. Las derrotas ante Roma, Liverpool y, sobre todo, Bayern, fueron muy dolorosas. Y pasaron factura.

Laporta y sus adláteres saben que solo la suerte que corra el primer equipo, o la aparición de un caso de corrupción, podría impedirle cumplir sus cinco años de mandato. Aquí el árbol solo se zarandea cuando las cosas van mal en el terreno de juego. Todo lo demás importa un bledo. Ni la parte económica, ni la parte social. Nada de nada.

¿Que el baloncesto ha sido un desastre? ¿Y? ¿Que se está desmantelando el primer equipo femenino? ¿Y? ¿Que hemos estado cinco años sin fair play? ¿Y? ¿Que habrá que pedir más dinero pada acabar el Camp Nou? ¿Y? ¿Que no ha subido de categoría el Barça Atlètic? ¿Y? El primer equipo ha ganado la liga, ¿no?, pues ya está, ¿qué más queréis? Lo que ocurre es que cuando las ligas las ganaban otros (¡seis en diez años!), entonces, para algunos, tampoco bastaba.

Está claro que, visto lo visto estas últimas temporadas, para conquistar la Champions League hace falta más ‘chicha’. Deco y Flick son conscientes de ello y llevan muchos meses trabajando y diseñando el plan de acción para dotar a la plantilla de todas las herramientas necesarias. Hay que mejorar lo que ya es muy bueno. Y eso es muy difícil de conseguir. Haber estado muy cerca (a un gol de la final de 2025), no basta. Los enemigos son de aúpa, bien pertrechados, como todos los grandes clubs ingleses, con los bolsillos llenos. O el PSG y Bayern Munich, también con dinero y altamente competitivos. Estaremos de acuerdo que la decepción de esta última temporada ha sido que te haya echado de Europa el Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid.

Es posible que el fichaje de Gordon no tenga el áurea de otras contrataciones de más postín, pero esto va de rendimiento. Sus características se ajustan a la forma en la que Flick quiere que juegue su equipo: presión alta, velocidad, personalidad y calidad técnica. Si Gordon consigue igualar a Raphinha, miel sobre hojuelas.

Deco quiere incorporar a otros jugadores top, sí, pero para eso hará falta algo más que Fair Play: mucho dinero. ¿Cómo lo hará? El Excel con las sumas y las restas debe estar que echa humo. Sin embargo, si se quiere llevar a cabo otra gran incorporación, no quedará más remedio que afrontar una gran venta que se acerque a lo que podría costar fichar aJulián Álvarez... si es que el Atlético accede a venderlo, cosa que dudo mucho. ¿Quién sería ese jugador? Ahhhh...

Y que nadie se atreva a decir que será imposible que venga este o aquel futbolista, y mucho menos que no lo puedan inscribir, porque ya hemos visto en los últimos años cómo el Barça ha fichado sin tener margen en el Fair Play y solventando la papeleta en el último segundo... Y gracias a inesperados golpes de suerte. Primero se lesionó Christensen y se pudo registrar a Olmo, después se operó Ter Stegen y se inscribió la ficha de Joan García... Y se acuerdan de aquel sainete también con Olmo que solucionó el CSD, ¿verdad?

¡Todo sea por la Champions League!