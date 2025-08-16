Scariolo no podrá hacer un buen cocido si no tiene al menos garbanzos

Sergio Scariolo, obligado a seguir haciendo juegos malabares / EFE

Para preparar un buen cocido madrileño se necesitan determinados ingredientes, pero nunca podrán faltar los garbanzos. O los huevos para una tortilla de patatas. O la lechuga y el queso en una Ensalada César. Dejemos la cocina y hablemos de baloncesto.

Scariolo avisó que "otro milagro en el Eurobasket es difícil que suceda", en referencia al oro de 2023 cuando nadie apostaba por 'La Familia'. Tras la derrota en Badalona (68-75), España ilusionó cuando se fue al descanso 28-44 este sábado en un impresionante Arena Bercy de París.

Además de la negativa previa del hispanoestadounidense Lorenzo Brown por temas personales, la selección encaró el segundo amistoso ante la subcampeona olímpica sin los 'tocados' Alberto Díaz y Santi Aldama, ni el azulgrana Darío Brizuela con una sobercarga muscular.

Como a perro flaco todo son pulgas, España sufrió otros dos mazazos en los albores del partido con las lesiones de Alberto Abalde y de Mario Saint-Supéry. El madridista pareció sufrir una lesión muscular y lo del canterano de Unicaja fue un esguince de tobillo. No volvieron a jugar.

Willy Hernangómez suele rendir bien con Scariolo en el banquillo / EFE

Para un combinado que ha visto despedirse recientemente a emblemas como Rudy Fernández, Sergio Llull, Sergio Rodríguez o Ricky Rubio, perder hasta seis jugadores es un sacrificio demasiado grande. Además, salvo Aldama, son todos jugadores exteriores.

Con todos esos problemas, Scariolo planteó un partido valiente con minutos para Guillem Ferrando y el debut del 'guerrero' Isaac Noguès (nuevo fichaje del Valencia) y buena aportación de Willy Hernangómez, de Santi Yusta y de Jaime Pradilla pese al broncazo del seleccionador.

Ante un rival que acusó la ausencia del exmadridista Vincent Poirier (KO para el Eurobasket) y con un arbitraje muy chovinista de tres franceses, España estuvo por delante durante 36 minutos hasta que los tiros libres de Jaylen Hoard situaron por delante a los de Fathoux (69-67).

Es clave recuperar a tiempo a Santi Aldama y a Alberto Díaz. Y tres cuartos de lo mismo con Abalde y con Saint-Supéry... pero queda muy poco para el inicio del Eurobasket. Al final, 78-73 en un partidazo español. Si no hay altas médicas, haría falta un milagro tan difícil que ni yendo a la vez a Lourdes, a Fátima y a La Meca.