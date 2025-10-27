‘Sato’, el Palau ya ha perdido la fe en el equipo hace tiempo…

Satoransky cree que la afición culé no tiene suficiente paciencia / Valentí Enrich / SPO

Tomas Satoransky se mostró un tanto crítico con la afición del Barça al asegurar en la previa del encuentro ante el Armani Milan, que el culé no acaba de dar su apoyo al equipo en los momentos que lo necesita.

“Han perdido muy pronto la fe para mi”, dijo el base checo, que ya lleva unos cuantos años en el Barça para conocer un poco más la ideosincrasia del aficionado culé. “Han perdido un poco la confianza en el equipo, y están un poco en contra”, dijo, como apuntando al aficionado pero sin querer herir sensibilidades.

“Entiendo que haya enfados, pero hay que entender cómo ha cambiado la competición, la situación del club...No estamos dando una buena imagen por los resultados o por perder el duelo contra Zalgiris”, dijo. “No me gusta que la gente se vaya antes del partido, ese ambiente es un poco raro, porque desde el principio ya notas algo”, se sinceraba.

Desasosiego en la sección

Unas palabras del capitán que denotan cierto desasosiego en el grupo y entiendo que eso se traduce también en la pista, donde el equipo, en muchas ocasiones inseguro, no encuentra el apoyo del Palau como le piden. O sucede que otras aficiones toman el Palau como ocurrió recientemente con el Hiopos Lleida.

Aunque el que escribe, que ha vivido muchos años la realidad del equipo blaugrana, todavía no entiende como la reacción del Palau es tan tíbia cuando en otras épocas las ‘pañoladas’ ya hubieran llenado las gradas. El culé parece un tanto resignado, y eso no es culpa de ellos, es que el equipo, desde los jugadores a la gestión de la sección, no han dado la talla necesaria.

Yo no recuerdo si Satoransky ha vivido alguna de esas ‘pañoladas’ imponentes, pero en la situación actual y unida a la desidia de los últimos años, el culé ha sido muy benevolente por lo que ha contemplado en la pista.

Sato, no le pidas más paciencia a la afición porque lleva tiempo tratando de aguantar en sus asientos situaciones inadmisibles, y cada vez le queda menos. Desde el campo, debéis ser vosotros los que revertáis la situación, y no trasladéis la crítica al culé, que ya hace suficiente viniendo partido tras partido, esperando a un Barça ‘triomfant’ del que ya casi nadie se acuerda.