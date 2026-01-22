Los saques de esquina de Cruyff

El Barça sumó tres puntos en Praga con mucho -quizás con demasiado- sufrimiento ante un Slavia que tras siete jornadas todavía no ha ganado ningún partido en Europa, sin ritmo competitivo porque tiene la competición doméstica parada por el invierno y que tiene a futbolistas con menor calidad que los del Barcelona. El equipo de Hansi Flick tuvo que apelar a la calidad de Fermín y Olmo y al oportunismo de Lewandowski para remontar los goles de córner de los jugadores checos.

Y en este punto nos van a permitir una concesión. En medio de la sofisticación del fútbol actual hoy nos vamos a acordar de Johan Cruyff, quizás, la persona más influyente en la historia del fútbol por su doble exitosa carrera como jugador y entrenador. En esta faceta, el extécnico del Barcelona solía afrontar los problemas con soluciones simples pero llenas de sentido común. Visto lo visto en el Eden Arena de Praga, decía el gran Johan que si un equipo era especialista en el juego aéreo de lo que se trataba era de no conceder faltas ni saques de esquina. En la República Checa, Kusej marcó el 1 a 0 y Lewandowski, en propia puerta, el 2 a 2, en sendos lanzamientos de córner.

A pesar de que el Barcelona conocía la capacidad aérea de Chory (1'99), Zima (1'92), Provod (1'89) y Chaloupek (1'88) concedió en los primeros 17 minutos de partido tres córners y una falta lateral, y en el resto de la primera parte, otro córner más, que evidentemente llevaron el pánico a la portería de Joan García: el primero y el cuarto saque de esquina acabaron en gol. Hansi Flick, declarado admirador de Cruyff, seguro que penso en él. Tras el descanso, el Slavia solo disfrutó de dos córners más pero ya cuando el partido agonizaba y el marcador mostraba el 2 a 4 definitivo. Concentración para sacar rendimiento de unos detalles que estuvieron a punto de complicar mucho la vida al cuadro azulgrana.

Los de Hansi Flick llegan a la última jornada dependiendo de ellos para clasificarse entre los ocho primeros. El Copenhague, su rival de la semana que viene, parece propicio para que el Barça logre su primer objetivo de la temporada en Europa. Deberá lograrlo con un centro del campo sin Pedri, otra vez lesionado, pero sí con Fermín y Olmo, que fueron decisivos en Praga; con Frenkie de Jong, poco a poco exhibiendo una mejor versión; con Bernal, cada vez más recuperado de su grave lesión de rodilla y, si lo desea Flick, con Eric, que ante el Slavia estuvo espléndido, eso sí, jugando de central. ¿Y Casadó? Sobre Marc Casadó, quizás, deberemos hablar otro día. Hoy, no. Hoy toca coger aire, recuperarse del frío y empezar a pensar en el Oviedo.