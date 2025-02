No se engañen: Sinner es el gran beneficiado

Jannik Sinner celebra el pase a segunda ronda / AP

Saltó la sorpresa en la mañana de esta sábado con la sanción acordada entre Jannik Sinner y la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), que dejará al número uno mundial suspendido los próximos tres meses, hasta el día 4 de mayo.

El italiano se queda así sin poder disputar los primeros cuatro Masters 1000 del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid) en los que perderá muchos puntos, perdiendo la corona conseguida el pasado año en Miami.

Pero no hay que engañarse. Sinner no es ni mucho menos el damnificado de la historia, sino el gran beneficiado. La AMA confesó no hace muchos días que pensaba en una sanción de hasta dos años para el italiano, tras lo sucedido hace poco menos de un año, cuando dio positivo en Clostebol durante la disputa del torneo de Indian Wells.

De dos años a tres meses y escogido a dedo por el italiano. Solo en estas fechas del calendario se puede asumir una sanción así sin perderse un torneo de Grand Slam. Además, regresará a la acción en su casa, en el Masters 1000 de Roma.

La AMA prometía ponerse dura con el jugador y demostrar que los casos de dopaje tienen fuertes castigos en el circuito del tenis, pero una vez más, el infractor parece haberse salido con la suya. De tener que asumir una sanción, es casi inmejorable el momento escogido para cumplirla para Sinner. Sin casi títulos por defender y sin quedarse fuera de un Grand Slam, algo que si hubiera sido ejemplar.

Tres meses, cinco torneos y caso archivado. Sanción pobre y de claro beneficio para el jugador. De dos años a tres meses y en el tramo y el momento escogido por él. El dopaje vuelve a salir indemne una vez más en el tenis.