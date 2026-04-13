Los que saltaron a pegar se molestan por un cántico

El Barça ya está centrado en el partido de mañana para intentar remontar una eliminatoria que parece complicada tras el resultado en el Camp Nou. Pero este equipo, este grupo de amigos adolescentes, han demostrado que son capaces de todo. Mientras los nervios van en auge al acercase el momento decisivo en Europa, hay un video del último encuentro liguero que sigue provocando reacciones variopintas en periódicos, radios, programas televisivos y redes sociales.

Se trata —ya lo habréis visto— de los chavales de La Masia cantando al final del partido el ya famoso “perico dime lo que se siente”. Hay varias maneras de analizarlo y muchas formas de verlo para sacar una u otra conclusión. De estas reacciones hay algunas estrambóticas y surrealistas que tratan de anular el contexto y otorgarles una intención inventada; esos que hablan de clasismo por la referencia a Cornellá, probablemente sean ellos que sufran de este mal.

¿Acaso no es verdad que el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, aunque su nombre histórico diga lo contrario, ahora tiene su casa en esa ciudad? Peor aún es ver a esos que callaban o aplaudían cuando algunos de sus aficionados saltaron al campo para pegar a los jugadores rivales que celebraban un título liguero, diciendo que es inaceptable que los jugadores del Barça se pongan a cantar tras ganar un encuentro que encarrila el campeonato.

Igual de curioso es ver a una afición que durante varios años ha llamado infiel a la mujer de un jugador Culé y cosas peores que no hacen falta transcribir, escandalizarse por unos chavales saltando y coreando una letra provocativa y poco más. Y para rematar el asunto, parece que se nos haya olvidado la triste y asquerosa imagen de hace unos días en un partido de la selección en el estadio de Cornellà de esa multitud animando a la grada a saltar en caso de no ser musulmán.

Entiendo la frustración por perder casi siempre el derbi catalán, el enfado al ver como tu equipo que volaba hacia Europa en una magnífica primera vuelta ahora este igual de cerca el descenso que ese sueño europeo… pero lecciones, las justas. Porque entre un cántico más o menos acertado y una afición callada que vio como parte de su grada saltaba a apalear a los rivales, no hace falta explicar lo que es o no denunciable.