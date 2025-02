Salir de la mierda

Munuera Montero amonesta a Mbappé en un partido / Kiko Huesca

No está el horno para bollos, pero sí para pollos, vaya si lo está, y sinceramente no sé si somos del todo conscientes del peligroso marco deportivo-informativo en el que nos estamos instalando. A partir del sonrojante y esperpéntico comunicado oficial del Real Madrid y su denuncia falsa de fraude y persecución, se ha entrado en una espiral de tensión, bronca, ira y cacería que solo puede acabar mal, y digo mal por no decir peor.

Escuché con atención la entrevista de COPE al tristemente protagonista del momento, Munuera Montero, y el grado de franqueza y sensibilidad mostrada por el trencilla congelaba el corazón. No pude evitar pensar que nos estábamos acomodando a un terreno terriblemente peligroso y, a tenor de las indecencias y barbaridades que se pueden no solo leer en las redes, sino incluso escuchar en tertulias de radio y televisión, encontrarnos un día en las calles, con algún altercado grave, con agresiones personales, y con posibles episodios de violencia de algún o algunos descerebrados que se dejen llevar por las filias y las fobias más animales.

Lo que aún no ha sucedido, pero puede suceder, tenemos que evitarlo a toda costa y de manera inmediata si es que aún estamos a tiempo. Seamos, los que ejercemos tareas y papeles periodísticos, los primeros conductores del cambio urgente de paradigma en el que nos convendría, y mucho, entrar, para evitar esta mierda. El Real Madrid, con millones de seguidores, también debería ser consciente del mal que ha sembrado, de la violencia que está generando y del papel conciliador y pacificador que debería desempeñar de manera cabal y urgente. Poca broma. Anteayer, sin ir más lejos, en el marco de una habitual tertulia, un colega de profesión al que aprecio, y mucho, perdió a mi entender “el norte” pasando del cruce de opiniones a la falta de respeto directa y en directo en un episodio que un servidor jamás había vivido. ¿Qué nos está sucediendo?

Freno, señores, freno, y frenemos todos de manera decidida y sin matices o nos haremos daño. Seamos, los articulistas, tertulianos, periodistas y opinadores, conscientes del grado de responsabilidad que tenemos encomendado aun sin pretenderlo, y paremos, con humildad, pero con rigor, esta corriente de ferocidad que nos lleva irremisiblemente al abismo social. El futbol es cultura, el futbol es distracción, el futbol es salud, y también rivalidad, ¡claro que sí! Hagamos que esta, sea motivo de risas y cervezas, no de insultos y bajezas. De momento, me comprometo a empujar. Nos va mucho, nos va todo. ¿Me acompañan?