En los últimos años, el barcelonismo ha recuperado una vieja frase que acuñó en su día el expresidente Josep Lluís Núñez. "Siempre sale el 36", dijo. Harto de que los árbitros siempre favoreciesen al Real Madrid, Núñez comparó aquella situación con el juego de la ruleta. En un reciente documental, quien fue uno de sus hombres de confianza, Antón Parera, explicó que el entonces presidente del Barça había detectado, entre otras muchas cosas, que a los equipos que les tocaba enfrentarse al Real Madrid siempre les pasaba algo en la jornada anterior, básicamente en forma de expulsión o tarjeta amarilla que acarreaba suspensión.

Y eso es lo que pasó el fin de semana pasado con Hansi Flick. Tenía ganas de liarla un especialista en ello como Gil Manzano y lo hizo expulsando al técnico alemán en los últimos instantes del partido contra el Girona. Aplaudía y animaba Flick a Frenkie de Jong cuando se vio sorprendido con una primera tarjeta amarilla a la que reaccionó enfadándose para ver de inmediato la segunda y tener que irse al túnel de vestuarios, desde donde presenció el gol de la victoria de Araujo. No es un futbolista, pero la ausencia de Flick en el banquillo del Santiago Bernabéu es importante por todo lo que aporta. Lo mismo le pasó a Míchel, entrenador del Girona, hace dos temporadas cuando los de Montilivi luchaban con los blancos por el liderato de la Liga. En el partido anterior al choque del Bernabéu, Míchel vio la roja. Aquello todavía fue más grave, pues vieron la quinta amarilla dos hombres capitales como Yangel Herrera y Blind, este último con el partido ya finalizado. Por cierto, el árbitro que dejó en cuadro al Girona era un tal Gil Manzano, todo un especialista en hacer que siempre salga el 36.

El extremeño, por ejemplo, fue quien expulsó a Neymar en Málaga con una posterior sanción de tres partidos para el brasileño, que se perdió el clásico. Fue también quien expulsó a Sergi Roberto y Luis Suárez en una semifinal de Copa dejando a ambos sin final. Entre sus muescas están también Messi y Lewandowski. El polaco fue expulsado en Pamplona por dos amarillas polémicas y sancionado después con tres partidos por tocarse la nariz. La reacción de Piqué también le costó la expulsión. “Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia... Es una puta vergüenza”. Se quedó a gusto el central sabiendo que aquel era su último partido como profesional.

En total, doce expulsiones de Gil Manzano en 44 partidos dirigidos al Barça. Ahora toca esperar que mañana en el Bernabéu no vuelva a salir el 36. Si vuelve a salir y viendo lo que se está viendo esta temporada, quizá volverá a sonar otra frase. Aquella de Pep Guardiola: “Olvidaos, esta Liga no la ganaremos”.